La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 4 de septiembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 4 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
SANTA FE
8 a 10: Beruti, Matheu, Avellaneda y A. Godoy
Mantenimiento
8 a 12:
- avenida Peñaloza, Ayacucho, Pasaje Ingenieros y Zeballos
Mantenimiento
- Vera Mujica, Reconquista, Tacca y avenida Circunvalación
Reemplazo de Poste
8:30 a 12:30: Crespo, La Rioja, Chile y San Juan
Mantenimiento de Subestación
9 a 11: avenida López y Planes, Iturraspe, Fray Cayetano Rodríguez y avenida Circunvalación
Mantenimiento
9 a 13: Beruti, Larrea, Chiclana y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
9:30 a 11:30:
- Gorostiaga, Huergo, avenida Facundo Zuviria y San Lorenzo
Reemplazo de Postes
- Córdoba, Molinas, avenida Perón y La Paz
Reemplazo de Postes
11:30 a 13:30: Necochea, Belgrano, Beruti y Azcuénaga
Reemplazo de Postes
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
8 a 12: Por Callejón Pintos, entre RP1 e ingreso a Complejo Ubajay
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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