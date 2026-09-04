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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 4 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

4 de septiembre 2026 · 06:19hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 4 de septiembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

8 a 10: Beruti, Matheu, Avellaneda y A. Godoy

Mantenimiento

8 a 12:

- avenida Peñaloza, Ayacucho, Pasaje Ingenieros y Zeballos

Mantenimiento

- Vera Mujica, Reconquista, Tacca y avenida Circunvalación

Reemplazo de Poste

8:30 a 12:30: Crespo, La Rioja, Chile y San Juan

Mantenimiento de Subestación

9 a 11: avenida López y Planes, Iturraspe, Fray Cayetano Rodríguez y avenida Circunvalación

Mantenimiento

9 a 13: Beruti, Larrea, Chiclana y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

9:30 a 11:30:

- Gorostiaga, Huergo, avenida Facundo Zuviria y San Lorenzo

Reemplazo de Postes

- Córdoba, Molinas, avenida Perón y La Paz

Reemplazo de Postes

11:30 a 13:30: Necochea, Belgrano, Beruti y Azcuénaga

Reemplazo de Postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

8 a 12: Por Callejón Pintos, entre RP1 e ingreso a Complejo Ubajay

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón
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