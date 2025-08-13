UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Un 52% de los afiliados votó a favor del ofrecimiento presentado en la Paritaria Central

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe aceptó por mayoría la propuesta salarial realizada por el Poder Ejecutivo provincial el pasado 11 de agosto, en el marco de la reunión de la Paritaria Central para los empleados públicos de la administración central. Se trata de un incremento escalonado del 7% para el segundo semestre del año.

Según el escrutinio, el 52% de los votantes se inclinó por la aceptación , mientras que el 48% optó por el rechazo .

Incentivos

El gremio notificará oficialmente la decisión al Poder Ejecutivo y destacó que el acuerdo contempla incentivos laborales específicos para asistentes escolares y para el personal de la comunidad hospitalaria y asistencial.

En un comunicado, UPCN subrayó que el sector público atraviesa un “escenario nacional de alta complejidad” y advirtió que, si las variables macroeconómicas previstas sufrieran modificaciones, solicitará la convocatoria a nuevas reuniones paritarias para revisar las condiciones salariales.