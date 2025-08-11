Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Paritarias: el gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Este lunes, el Poder Ejecutivo y los gremios retomaron las negociaciones paritarias, en una jornada marcada por la primera propuesta salarial para lo que resta del año

11 de agosto 2025 · 11:02hs
Paritarias: el gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Este lunes, el Gobierno de Santa Fe y los gremios retomaron las negociaciones paritarias, en una jornada marcada por la primera propuesta salarial por parte del Ejecutivo provincial.

La ronda comenzó a las 8.15 con el encuentro entre funcionarios provinciales y los representantes de ATE y Upcn.

En la última instancia, desarrollada la semana pasada, las conversaciones se habían limitado a un intercambio de diagnósticos sin avances en materia salarial. Esta vez, el Ejecutivo puso sobre la mesa un incremento del 7% semestral.

Anticipo

El gobernador Maximiliano Pullaro había anticipado que la oferta sería de carácter semestral. “Vamos a hacer un ofrecimiento semestral, creemos que podemos hacerlo”, sostuvo días atrás, defendiendo la previsibilidad y el cumplimiento del gobierno en las paritarias anteriores.

“Los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por debajo del ofrecimiento que les hizo la provincia, nosotros devolvimos. Y cuando quedaron por encima, no se lo reclamamos. Entonces también hay que ser justos”, afirmó el mandatario.

Pullaro reiteró que se hará “el mayor esfuerzo” posible, aunque sin comprometer las finanzas provinciales. “Vamos a hacer el mayor esfuerzo que tengamos a nuestro alcance”, dijo.

paritarias gobierno Santa Fe
Noticias relacionadas
fuerte retroceso: el ultimo informe de came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

comienza una semana de paro de los docentes universitarios en santa fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

La concejala Jorgelina Mudallel

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

Quini 6, bien santafesino

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Lo último

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Último Momento
¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Ovación
El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"