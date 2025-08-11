Paritarias: el gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Este lunes, el Poder Ejecutivo y los gremios retomaron las negociaciones paritarias, en una jornada marcada por la primera propuesta salarial para lo que resta del año

Este lunes, el Gobierno de Santa Fe y los gremios retomaron las negociaciones paritarias , en una jornada marcada por la primera propuesta salarial por parte del Ejecutivo provincial.

La ronda comenzó a las 8.15 con el encuentro entre funcionarios provinciales y los representantes de ATE y Upcn.

En la última instancia, desarrollada la semana pasada, las conversaciones se habían limitado a un intercambio de diagnósticos sin avances en materia salarial. Esta vez, el Ejecutivo puso sobre la mesa un incremento del 7% semestral.

Anticipo

El gobernador Maximiliano Pullaro había anticipado que la oferta sería de carácter semestral. “Vamos a hacer un ofrecimiento semestral, creemos que podemos hacerlo”, sostuvo días atrás, defendiendo la previsibilidad y el cumplimiento del gobierno en las paritarias anteriores.

“Los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por debajo del ofrecimiento que les hizo la provincia, nosotros devolvimos. Y cuando quedaron por encima, no se lo reclamamos. Entonces también hay que ser justos”, afirmó el mandatario.

Pullaro reiteró que se hará “el mayor esfuerzo” posible, aunque sin comprometer las finanzas provinciales. “Vamos a hacer el mayor esfuerzo que tengamos a nuestro alcance”, dijo.