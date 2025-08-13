En Arrufó se inauguraron 11 unidades habitacionales y se entregó un aporte FANI para la escuela N° 245

“El gobierno de Milei abandonó la construcción de 842 viviendas en la provincia del Programa Nacional Casa Propia y desde el Gobierno que conduce Maxi Pullaro -con fondos propios- las vamos culminando para cumplir el sueño del techo propio a muchísimas familias santafesinas”.

El senador provincial Felipe Michlig , el diputado provincial Marcelo González , el director de Intervención del Hábitat Ramsés Medina y el presidente comunal de Arrufó Cristian Piumatti , encabezaron un emotivo acto en el que se inauguró un nuevo complejo habitacional de 10 viviendas en el barrio “4 Bocas ”, en el marco del Programa Nacional Casa Propia – Construir Futuro.

Además, se entregó una vivienda correspondiente al Programa Provincial Mi Tierra, Mi Casa a la familia de María Peralta y Nicolás Sandoval, quienes recibieron con gran emoción las llaves de su nuevo hogar.

Asimismo, Michlig y González, entregaron en representación del ministro de educación José Goity un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $1.550.000 a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 245 “Sargento Juan Bautista Cabral”.

“El sueño del techo propio”

Durante la ceremonia se procedió al tradicional corte de cintas y al descubrimiento de una placa conmemorativa, junto a autoridades y familias beneficiarias, marcando un momento histórico para la localidad.

El Senador Michlig agradeció a las autoridades provinciales presentes, al Gobernador y al titular de Vivienda Lucas Crivelli “con quienes trabajamos incansablemente para que nuevas familias accedan al techo propio, a una vivienda digna, en donde con el pago de una cuota menor a un alquiler van invirtiendo en un capital familiar para siempre que podrán ir agrandando porque ya es de ustedes”.

Las familias beneficiarias son las siguientes: 1. Weber Giuliana y Cañete Juan.// 2. Rojas Santiago y Zabala Silvina.// 3. Bustamante Joel y Paredes María José.// 4. Duarte Benedicto Armando y Rohrer Verónica.// 5. Peralta Milagros Belén y Lugue Rodrigo Ezequiel.// 6. Moreno Nilce Adriana.// 7. Cabrera Joana Soledad y Duarte Rodrigo Román.// 8. Bravo Daiana Carolina y Rojas Jesuan Carlos.// 9. Sánchez Yanet Rocío.// 10. Pérez Eier Jésica E. y Oesquer Hernán Daniel.

“El gobierno de Milei abandonó estás obras”

A su vez, Ramsés Medina agregó que “llegamos a finalizar estas viviendas por el compromiso del gobernador Pullaro, las gestiones del senador y el diputado, junto al Pte. comunal; ya que el actual gobierno nacional había abandonado esta obra de 10 viviendas, como las 842 que estaban en ejecución en toda la provincia y de las que el gobierno provincial se está haciendo cargo, con fondos propios”.

En la oportunidad, las autoridades entregaron las llaves a cada una de las familias, junto con un presente especial, destacando que “no se trata solo de paredes y techos, sino de sueños cumplidos y de un futuro mejor para cada familia”, según lo expresado por Cristian Piumatti.

Pasaje “Dr. René Favaloro”

En el mismo acto, se oficializó la denominación del pasaje público frente a las viviendas como “Dr. René Favaloro”, en homenaje al reconocido médico argentino de proyección internacional, inventor del bypass coronario y símbolo de compromiso social y profesional.

El plan habitacional demandó una inversión total de $92.695.242,38, ejecutándose desde enero del 2022, generando empleo para alrededor de 50 personas organizadas en cuatro cuadrillas, incluyendo albañiles, arquitectos e instaladores.

Entrega de FANI

En el mismo acto, en nombre del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, el senador Michlig y el diputado González, entregaron un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $1.550.000 a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 245 “Sargento Juan Bautista Cabral”.

El aporte, recibido por la directora del establecimiento, Mónica Boglione, y la presidenta de la cooperadora, Valeria Rojas, será destinado a la adquisición de 10 pizarrones blancos para mejorar las condiciones de enseñanza.

El acto contó también con la presencia de presidentes comunales de localidades vecinas, representantes de instituciones y vecinos que celebraron este importante avance para la comunidad.