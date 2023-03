Se cerró la tercera fecha del Súper Rugby Américas con victoria paraguaya

El triunfo se basó en un orden estricto del equipo que dirige Ricardo Le Fort, pudiendo además aprovechar las oportunidades que se le presentaron bajo el sol de San Pablo. El primer tiempo fue de pocos puntos, pero intenso, Yacare XV rompió el cero a los 10 minutos del primer tiempo cuando el pilar Estéfano Cáceres apoyó después de una serie de sostenidos ataques sobre el ingoal anfitrión.

De manera similar, Cobras quebró la defensa paraguaya cuando el tercera línea Matheus de Souza, con el empuje del octavo André Arruda llegó al try. La primera etapa terminó con ambos equipos con un jugador menos por sendas amarillas y con la visita ganando 8 a 7 gracias al penal de Estanislao Gómez Fernández.

El segundo tiempo comenzó con Yacare XV pasando a ganar en los primeros dos minutos con la misma fórmula de los forwards atacando con el maul; fue el hooker Emilio Gorostiaga quien llegó al ingoal desde un line y posterior maul que comenzó a cinco metros de la línea de try, justo antes de que el local volviera a tener su equipo completo.

Poco tiempo tardó Cobras para responder con un muy bonito try con pases precisos que le permitieron al joven wing colombiano Alain Altahona llegar a la bandera izquierda. Desde pegado al touch, el apertura Lucas Tranquez puso por primera vez a su equipo al frente, poniéndose 14-13 arriba.

Ambos equipos buscaron y el centro Ramiro Amarilla participó dos veces de forma efectiva para volar debajo de los palos. Cobras Brasil XV, además, perdió por segunda vez un jugador con amarilla por matar el juego.

Cobras buscó por distintas formas quebrar la dura defensa de Yacare XV. Buscando atacar con las manos, la lectura del wing Federico Gauna permitió interceptar un pase de Robert Tenorio y correr 50 metros para volar al cuarto try de su y asegurar el punto bonus ofensivo. Con quince minutos de juego, y un marcador de 27-14 a favor, el ganador pareció quedar sentenciado.

El quinto try, segundo del centro Amarilla, fue candidato al try de la fecha – el ingresado apertura Federico Cacciabue pateó y recuperó un ‘sombrerito’, en el contacto pasó al también ingresado Tomás Acosta Pimentel. El off-load del ex Pumita puso a Amarilla con una carrera directa y recta al try yacaré.