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River eliminó a San Lorenzo por penales y está también en los cuartos de final del Apertura

En un partido infartante, River superó por penales a San Lorenzo 4-3 tras igualar 2-2 en los 120 minutos y pasó a los cuartos de final del Apertura

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 22:13hs
River eliminó a San Lorenzo por penales y está también en los cuartos de final del Apertura

River se impuso a San Lorenzo por 4-3 en los penales, luego de empatar 2-2 tras 120 minutos de juego, en un partido de película que disputaron este domingo por la noche en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El Millonario estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.

Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.

El Ciclón había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.

El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor entre Vélez y Gimnasia.

Embed - EL MILLONARIO Y UNA DRAMÁTICA CLASIFICACIÓN POR PENALES | River 2 (4)-(3) 2 San Lorenzo | RESUMEN

Formaciones de River y San Lorenzo

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi, Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

River San Lorenzo Apertura
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