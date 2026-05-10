Godoy Cruz y Deportivo Madryn ganaron y meten presión en la lucha de arriba en la zona A

Godoy Cruz venció 2 a 1 a Racing de Córdoba por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. También ganó Deportivo Madryn

Godoy Cruz , en el debut del entrenador Pablo De Muner, venció 2 a 1 a Racing de Córdoba por la fecha 13 de la Zona A del torneo de Primera Nacional . El doblete del Expreso lo hizo Martín Pino. En el estadio Feliciano Gambarte, el Tomba volvió a la victoria luego de una seguidilla de cuatro partidos sin ganar.

Godoy Cruz arrancó el encuentro motivado por la necesidad de volver a sumar de a tres, luego de la salida de Mariano Toedtli y la acumulación de 4 partidos sin ganar en la Primera Nacional. Con un dominio en el juego, el Tomba buscó encontrar espacios por afuera, por medio de los carrileros, Matías Ramírez -sector izquierdo- y Axel Rodríguez -sector derecho-.

A los 21 minutos de la primera etapa, el esfuerzo tuvo su recompensa con un pelotazo largo que viajó hasta el área de Racing de Córdoba donde se ubicaba Martín Pino. Con un control dificultoso, el delantero sacó un zurdazo, venció la valla de Brian Olivera y puso al Expreso en ventaja.

En una ráfaga del local, Godoy Cruz aprovechó su momento del partido y le dio otro baldazo de agua fría a la visita. Por derecha, Arce y Poggi se asociaron para aproximarse al área rival. Allí esperaba Martín Pino que, recibió de espaldas, giró y sacó un remate que fue imposible de atajar para Olivera.

Sobre el cierre de la primera mitad, el Tomba pudo estirar su ventaja con un remate cruzado que despejó Olivera y tomó Pozzo en el rebote. El 10 del Expreso tomó la pelota pero su disparo se fue desviado cuando aparecía solo frente al arco de Racing de Córdoba.

La segunda mitad tuvo más dominio de la visita ante la imperiosa necesidad de ir a buscar el resultado. Racing de Córdoba apeló a la movilidad y la gambeta de Ricardo Centurión pero no logró tener profundidad en los metros finales del ataque.

Godoy Cruz, por su parte, supo esperar los tiempos del partido y apeló a jugar de contra para aprovechar los espacios que dejó la visita en el fondo. Poggi tuvo una situación clara en una de estas acometidas que finalmente terminó conteniendo el arquero Olivera. Catriel Peña pudo haber descontado para Racing promediando los 20 minutos del segundo tiempo pero el palo de Ramírez le negó la intención.

Pero a los 35 minutos, el equipo de Nueva Italia descontó vía pelota parada. Roberto Ramírez no salió con claridad y Chavarría aprovechó para cabecear y marcar el 1-2. Sin tiempo para más, Godoy Cruz se quedó con una importante victoria que lo catapultó nuevamente a los primeros puestos de su zona. El equipo de Pablo De Muner quedó tercero de la Zona A con 19 puntos, por debajo de Colón.

Deportivo Madryn le ganó de visitante a Central Norte

Deportivo Madryn construyó una victoria de carácter en una cancha incómoda y frente a un rival urgido por resultados. El conjunto dirigido por Cristian Díaz venció 3-2 a Central Norte en Salta, resistió la presión local en los minutos finales y terminó una gira de visitante con un saldo que lo acomodó entre los protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional