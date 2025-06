Seguridad: "Con la violencia no vamos a negociar y siempre vamos a estar en la vereda de enfrente"

“El operativo implementado durante el recital fue exitoso -continuó Peverengo-, no obstante, seguimos trabajando porque habíamos tomado conocimiento de que se había perpetrado una especie de extorsión por parte de gente identificada con la barra del club Colón hacia los organizadores del evento, pidiéndoles entradas”.

“No vamos a mirar para otro lado”

Seguidamente, el funcionario provincial indicó que “al tomar conocimiento de esta situación radicamos la denuncia porque, como funcionarios públicos, no podemos mirar para otro lado. Con la violencia no vamos a negociar y siempre vamos a estar en la vereda de enfrente, a través de un Estado fuerte y presente que combate episodios como este. Acá está denunciando este hecho el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, no un funcionario, porque es el Gobierno el que se planta y dice: ‘Con la violencia no’”, enfatizó Peverengo, y aseguró que “mientras estemos nosotros, esta persona no volverá a una tribuna”.

Por su parte, la fiscal que interviene en el caso, María Laura Urquiza, expresó que “desde el Ministerio de Justicia y Seguridad nos informaron unos días antes del evento acerca de coacciones que estaba sufriendo la productora, a través de la empresa de seguridad privada contratada que recibía las amenazas de esta persona. Concretamente exigía la entrega de unas 500 entradas para el recital y era tal el temor de esta empresa de seguridad que no querían radicar la denuncia, si bien acudían al Ministerio en busca de seguridad. En ese marco, en un trabajo conjunto se decidió, una vez finalizado el evento, proceder -el lunes siguiente- a la detención de esta persona”, detalló.

“Los delitos que se le atribuyen al sujeto son el de ‘coacciones’ y el de ‘tenencia simple de estupefacientes’, ya que, durante el allanamiento a su domicilio, se encontraron en el patio cuatro plantaciones de cannabis de unos 80 centímetros de altura aproximadamente”, aclaró Urquiza, al tiempo que adelantó que se investiga -de acuerdo al testimonio de una de las víctimas de la coacción- los presuntos vínculos este sujeto con líderes de Los de Siempre, actualmente detenidos en la cárcel de Coronda, quienes serían los instigadores del delito.