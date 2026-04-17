Madelón, tras el golpe de Unión: "Estoy caliente, pero no me entrego; este equipo va a pelear hasta el final"

Leonardo Madelón mostró su molestia por la dura derrota de Unión ante Newell's, pero derrochó optimismo en cuanto a la clasificación a octavos de final.

La dura caída ante Newell's en el 15 de Abril dejó a Unión en una situación comprometida en su lucha por meterse en la siguiente fase del Torneo Apertura. Tras el partido, el entrenador Leonardo Madelón habló con autocrítica, bronca contenida y un mensaje claro: todavía cree.

Madelón explicó el desarrollo del partido desde su idea futbolística, que no negocia: “Pegamos de entrada, lo hicimos, y después estuvimos cerca del segundo. Pero Unión es un equipo que ataca, que no sabe esperar. No especulamos ni aún ganando”.

LEER MÁS: El uno por uno de una derrota donde Unión fue su peor enemigo

Esa propuesta ofensiva, que le dio identidad al equipo durante el torneo, también lo expuso en momentos clave del partido.

Los errores que cambiaron todo en Unión

El DT apuntó a jugadas puntuales que terminaron inclinando la balanza: “El primer gol viene de un córner, prácticamente en contra. El segundo es un rebote que nos ganan y la meten al ángulo. Y el tercero es un error”.

Sin embargo, evitó cargar las culpas sobre nombres propios y defendió a su plantel: “Maizon viene siendo figura, se puede equivocar. Le dije que siga, que va bien”.

Falta de eficacia y bronca en Unión

Uno de los aspectos que más le dolió al entrenador fue la falta de contundencia: “Tuvimos muchísimas llegadas, muchos cabezazos en el área de ellos y no fuimos certeros. Eso me duele”.

LEER MÁS: Del Blanco, sobre la derrota de Unión: "Los errores nos volvieron a costar caro"

Los números reflejaron esa sensación: Unión generó más, pero Newell’s fue efectivo y se llevó todo.

“No nos superaron”

A pesar de la derrota, Madelón sostuvo que el equipo no fue dominado: “No nos superaron en el juego. Nosotros fuimos Unión, con nuestra idea. Pero en estas etapas hay que ser precisos”.

El técnico entiende que el problema no fue la propuesta, sino la ejecución en momentos determinantes.

“Estamos entre los más goleadores, pero también nos hacen muchos goles”, reconoció, marcando uno de los déficits que arrastra el equipo.

Además, dejó abierta la puerta a ajustes: “Siempre estoy abierto a cambiar, sistema o jugadores. Pero no vamos a perder el rumbo”.

Un vestuario golpeado y un objetivo en riesgo

La derrota pegó fuerte en lo anímico, sobre todo por el contexto: “Perdimos el invicto de local y eso duele. Había una ilusión grande”.

Estigarribia.jpg Unión tenía todo a favor, no lo pudo aguantar y sufrió una durísima derrota ante Newell's en el 15 de Abril. UNO Santa Fe / José Busiemi

Ahora, Unión quedó condicionado en la tabla y ya no depende únicamente de sí mismo para clasificar.

Lejos de rendirse, Madelón bajó un mensaje hacia adentro y hacia afuera: “Les dije a los jugadores que esto es para guapos. Capaz entrás por la ventana, pero hay que creer”.

Y agregó: “Yo no me entrego en absoluto. Confío mucho en el equipo, me gusta y me ilusiona”.

Lo que viene: Vélez y una nueva oportunidad

El próximo desafío será ante Vélez Sarsfield, en un partido que puede marcar el destino del equipo. “Es una cancha linda, un rival que juega y deja espacios. Vamos a preparar bien el partido”, anticipó.

En medio de la bronca, Madelón dejó una frase que resume su postura: “Duele, claro que duele. Pero hay que entrenar, tener humildad y convicción. Tenemos con qué”.

Unión quedó contra las cuerdas, pero su entrenador no baja los brazos. La ilusión sigue viva, aunque ahora el margen de error sea mínimo.