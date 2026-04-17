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Del Blanco, sobre la derrota de Unión: "Los errores nos volvieron a costar caro"

Mateo Del Blanco se refirió a la durísima derrota que sufrió Unión ante Newell's, en el 15 de Abril, que lo dejó complicado en su afán de pasar de fase.

17 de abril 2026 · 23:19hs
Del Blanco, sobre la derrota de Unión: Los errores nos volvieron a costar caro

Prensa Unión

La derrota de Unión ante Newell's dejó secuelas en el vestuario rojiblanco. Uno de los que tomó la palabra fue Mateo Del Blanco, quien analizó con autocrítica una caída que golpea en un momento clave del torneo.

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El mediocampista dejó en claro que, más allá del resultado, el equipo sintió que hizo méritos para al menos sumar.

“El partido lo teníamos controlado”

Del Blanco apuntó directamente a una de las claves de la noche: la pelota parada. Según su mirada, ahí estuvo el quiebre del encuentro.

“Creo que nos faltó estar más atentos en la pelota parada. Si no nos hacían ese gol, el partido lo manejábamos nosotros. Ellos casi no habían llegado”, explicó.

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La sensación en el plantel es que ese detalle cambió el desarrollo y obligó a Unión a salir a buscarlo con mayor desesperación.

La ansiedad y los espacios, clave en la derrota de Unión

Con el resultado en contra, el equipo se adelantó y eso tuvo consecuencias. El propio volante lo reconoció sin rodeos: “Cuando vamos perdiendo, la necesidad de empatar y ganarlo en casa es una obligación. Eso también te hace descuidarte atrás y se generan espacios”.

Esa búsqueda constante terminó jugando en contra, dejando al equipo expuesto ante un rival que supo aprovechar cada error.

“No merecíamos perder”

Más allá de las fallas, Del Blanco remarcó que Unión generó situaciones claras como para cambiar la historia. “Creo que no merecíamos perder. Como mínimo un empate. Tuvimos muchas jugadas claras que no pudimos convertir”, sostuvo, visiblemente golpeado.

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En ese sentido, también destacó la actuación del arquero rival, que tuvo intervenciones decisivas para sostener la ventaja de Newell’s.

Unión Del Blanco Newells
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