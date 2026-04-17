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Unión, en vilo: el triunfazo de Atenas lo obliga a jugar una final por la permanencia

Unión, que necesitaba una derrota de Atenas para lograr la permanencia en la Liga Nacional, deberá seguir esperando. El Griego ganó en Formosa.

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 23:56hs
Unión, en vilo: el triunfazo de Atenas lo obliga a jugar una final por la permanencia

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional entró en su punto más caliente y Unión quedó en el centro de la escena. El triunfo de Atenas de Córdoba ante La Unión de Formosa por 84-82 cambió el escenario y dejó al Tate obligado a jugarse todo en la última fecha.

El equipo cordobés hizo lo que tenía que hacer: ganar sí o sí. Y lo logró en un final dramático, con una actuación destacada de Luciano González (20 puntos), Danjel Purifoy (18 y 10 rebotes) y Juan Cruz Oberto (17). Así, mantuvo viva la ilusión de evitar el playout.

Unión, sin margen de error

Con este resultado, Unión quedó bajo presión. Tras la caída ante Ferro, el conjunto rojiblanco deberá definir su suerte este domingo en el Ángel Malvicino, cuando reciba a San Martín de Corrientes.

La ecuación es clara: necesita ganar para no depender de nadie y asegurarse la permanencia sin sobresaltos.

El escenario del descenso

El formato no deja lugar a dudas: los equipos que terminen 18° y 19° jugarán el playout por la permanencia, una serie al mejor de cinco partidos que define un descenso a la Liga Argentina.

Argentino de Junín ya está condenado al último lugar, por lo que la otra plaza se definirá entre Unión y Atenas.

Qué necesita Atenas

El “Griego” aún depende de una combinación: debe vencer como visitante a Oberá Tenis Club en la última jornada y esperar una derrota de Unión en Santa Fe.

Si eso ocurre, Atenas evitará el playout y dejará al Tate en una situación crítica.

Una final en el Malvicino

El desenlace será a todo o nada. Unión tendrá la presión de su gente, pero también la oportunidad de definir su destino en casa.

Después del golpe que significó la victoria de Atenas, el margen se achicó al mínimo. Ya no hay cálculos ni especulaciones: el Tate deberá responder en la cancha.

El domingo, el Ángel Malvicino será escenario de una verdadera final. Y para Unión, no hay otra opción que ganar.

Unión Atenas Liga Nacional
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