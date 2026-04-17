Unión, entre la fiesta y la ilusión: todo el color de los hinchas en un día muy especial

Los hinchas de Unión coparon el 15 de Abril y sus inmediaciones, para una previa muy especial donde se festejó por los 119 años de vida.

El partido ante Newell's será apenas una parte de la escena. Porque este viernes, en el estadio 15 de Abril, Unión vivirá una jornada distinta, cargada de emoción, historia y sentido de pertenencia, en el marco de sus 119 años de vida.

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La pasión rojiblanca no entiende de climas ni de postergaciones. Lo dejó claro en la vigilia que, aunque atravesada por la lluvia, se transformó igual en una postal de amor incondicional.

Una vigilia bajo la lluvia… y con el corazón encendido en Unión

La noche del martes 14 se hizo larga, húmeda, pero nunca fría. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, miles de hinchas se acercaron igual, desafiando el mal tiempo, para esperar el aniversario.

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Hubo fuegos artificiales, cánticos, banderas y abrazos. No importaron las condiciones: el pueblo tatengue dijo presente para recibir un nuevo cumpleaños, con ese ritual que se repite año tras año y que ya es parte de la identidad del club.

Fiesta trasladada, pero intacta del hincha de Unión

Las lluvias obligaron a reprogramar parte de los festejos oficiales, pero no apagaron el entusiasmo. La institución decidió trasladar la celebración para este viernes, desde las 18, en la previa del partido.

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Hubo propuestas para toda la familia, sorpresas y música en vivo, con la presentación de Los Llamadores como uno de los platos fuertes.

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La idea fue clara: convertir la previa en una verdadera fiesta popular, donde el hincha pueda celebrar antes de entrar a la cancha.

Un estadio que latirá distinto

El 15 de Abril no será un escenario más. Será el punto de encuentro entre la historia y el presente, entre los recuerdos y la ilusión.

Cada rincón tuvo algo especial: camisetas históricas, familias completas, generaciones que se mezclan bajo un mismo sentimiento. Unión cumplió 119 años y lo celebró como mejor sabe: con su gente.

Del festejo al partido

En ese contexto, el duelo ante Newell's Old Boys apareció como una continuidad natural de la celebración. La expectativa es que todo ese color y esa energía bajen desde las tribunas al campo de juego.

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El equipo lo sabe: no será un partido más. Será una noche donde la emoción jugará su propio partido.

Una historia que sigue escribiéndose

Con 119 años a cuestas, Unión reafirma su esencia. La de un club que creció con su gente, que resistió momentos difíciles y que hoy sigue mirando hacia adelante.

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La fiesta ya empezó. Y este viernes, entre música, banderas y fútbol, tendrá otro capítulo inolvidable en el corazón tatengue.

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