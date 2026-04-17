Estigarribia, claro en Unión: "No fue nuestra noche, pero estamos vivos"

Marcelo Estigarribia, quien llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar ante Vélez, rescató las chances que todavía tiene Unión para avanzar de fase.

La noche en el 15 de Abril tuvo un inicio soñado para Unión, con el gol de Marcelo Estigarribia que abría el camino ante Newell's. Sin embargo, el final fue muy distinto: derrota 3-2 y un golpe duro en la pelea por meterse en los playoffs del Torneo Apertura.

Tras el partido, el delantero dejó una fuerte autocrítica, pero también un mensaje de esperanza de cara a lo que viene.

“Nos equivocamos y nos apuramos”

Estigarribia no buscó excusas y apuntó a errores propios: “Nos equivocamos. Nos faltó un poco más de puntería y tranquilidad. Por momentos jugamos apurados y eso nos jugó en contra”.

Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia abrió el camino para Unión, que no lo pudo aguantar y sufrió una durísima derrota ante Newell's. UNO Santa Fe / José Busiemi

El análisis coincide con lo visto en cancha: un equipo que generó, pero que no supo resolver en los momentos clave.

El recurso del pelotazo, una necesidad en Unión

Ante el planteo de Newell’s, el delantero explicó por qué Unión recurrió al juego directo: “Ellos plantaron dos líneas de cinco, era imposible entrar jugando. El pelotazo también es un recurso cuando ves que están tan compactos”.

Lejos de renegar de esa vía, defendió la decisión: “Tuvimos un montón de situaciones así, lo intentamos, pero hoy no fue nuestra noche”.

“Estamos vivos”

A pesar del golpe, el mensaje fue claro: el equipo todavía cree. “Quedan dos fechas, estamos vivos, con posibilidades de clasificar. Lo vamos a intentar”.

Unión quedó relegado, pero aún con chances matemáticas en un cierre que promete ser intenso.

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La mala noticia personal para Estigarribia llegó con la sanción que lo dejará afuera del próximo partido ante Vélez Sarsfield. “No lo vi cuando me sacó la amarilla. Me da bronca porque no me quiero perder estos partidos”, expresó.

El delantero venía en alza, con tres goles en los últimos tres encuentros, y su ausencia será una baja sensible para el equipo.

Un cierre a todo o nada

Pensando en lo que viene, Estigarribia fue claro: “Son partidos importantes. Tenemos que conseguir lo que no hicimos hoy y cerrar con todas las opciones”.

El gol que ilusionó a todo Unión terminó siendo apenas un momento dentro de una noche amarga. Pero el mensaje del delantero es claro: todavía hay vida, y el equipo no piensa bajarse de la pelea.