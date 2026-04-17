Pittón, la voz del vestuario de Unión: "Vamos a pelearla hasta el final"

Tras la durísima derrota ante Newell's, Mauro Pittón habló de las chances de Unión de pasar a los octavos de final del Torneo Apertura.

La derrota ante Newell's dejó a Unión en una situación límite en el Torneo Apertura. En ese contexto, el capitán Mauro Pittón tomó la palabra y bajó un mensaje claro: el equipo no se rinde.

Con autocrítica, pero también con convicción, el mediocampista puso el foco en lo que viene y en la respuesta que debe dar el grupo en estas últimas dos fechas.

“Este equipo se va a entregar siempre”

Pittón destacó la actitud del plantel más allá del resultado adverso: “Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Este equipo va a dejar todo, como hoy, que se entregó hasta el final, incluso yendo perdiendo”.

El mensaje apunta a sostener la identidad competitiva, aún en un momento donde el margen de error es mínimo.

Ajustar detalles que cuestan caro en Unión

El capitán reconoció que el equipo viene repitiendo fallas que terminan condicionando los resultados: “Tenemos que pulir algunos detalles específicos donde estamos pagando caro los partidos y poner más atención en eso”.

En línea con lo que ya se vio en encuentros recientes, Unión genera, pero también deja espacios o errores que terminan siendo determinantes.

Falta de eficacia… y mérito rival

Sobre la falta de gol, Pittón fue claro: hay cosas a mejorar, pero también destacó lo hecho por el rival. “Sí, la puntería es importante, pero también hay que darle mérito al arquero de ellos, estaba bien ubicado y atajó varias pelotas”.

Incluso recordó una acción clave sobre el final que pudo cambiar la historia, pero terminó en manos del arquero.

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El golpe no solo fue por el resultado, sino por la forma: “Nos vamos con las manos vacías y duele, sobre todo por errores propios o cosas que tenemos que mejorar”.

Aun así, el capitán remarcó que el grupo mantiene la frente en alto y la determinación intacta.

Carácter para lo que viene

Con dos partidos por delante, Pittón entiende que el aspecto mental será clave: “Todo partido es una muestra de carácter. Tenemos que demostrar personalidad en cada cancha”.

Y agregó: “Estamos compitiendo, haciendo buenos partidos, pero tenemos que corregir esas situaciones que nos están costando caro”.

La última bala: ir a Vélez

El próximo desafío será en la cancha de Vélez Sarsfield, en un duelo que puede definir el destino de Unión. “Vamos a ir a pelear cada pelota, a dejar la vida. Está todo muy parejo y sumando nos metemos en el pelotón de arriba”, afirmó.

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En medio de la presión y la bronca, el capitán dejó una frase que resume el momento del equipo “Estamos con la cabeza en alto y vamos a pelearla hasta el final”.

Unión quedó condicionado, pero todavía tiene chances. Y, como marcó Pittón, la respuesta dependerá tanto del fútbol como del carácter.