Sergio Marchi: "Hay que esperar hasta mañana"

La suspensión del fútbol argentino es inminente a raíz del coronavirus, se esperaba un anuncio este mismo día pero, al parecer, habrá que esperar unas horas más. Así lo aseguró esta tarde Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA): “Mañana seguramente se va a resolver la situación de forma oficial, así que hay que esperar”.

“Tenemos que esperar, tener paciencia”, afirmó Marchi y explicó: “Parecía que el eje es el fútbol, pero en realidad tenemos una pandemia en la que todos tenemos que tener responsabilidad social, trabajar en conjunto y no tomar decisiones individualistas, que provocan el caos”.

Marchi confirmó que los dos encuentros de este lunes por la primera fecha de la Copa Superliga se jugarán, aunque no quiso adelantar si el encuentro de mañana entre Independiente y Villa Mitre por la Copa Argentina se postergará: “Hay que esperar hasta mañana, hay que tener paciencia”.

Mientras aún no culminó la primera fecha del certamen de Primera División, quién decidió explayarse al respecto sobre si el fútbol debía continuar o no fue el propio Alberto Fernández. “Vamos a disponer desde ya mismo que no se va a poder desarrollar ningún tipo de espectáculo, ningún tipo de teatros, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en esos encuentros, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sostuvo el Presidente de la Nación, poniendo énfasis en que si los encuentros son a puertas cerradas no habría problema y pidiendo que las transmisiones de los mismos sean gratis.