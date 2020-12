Un joven rosarino creó una lampara sanitizante para Covid

La lámpara, llamada CaeliCo, es de bajo costo y efectiva contra el 99,9% de los virus, incluyendo al SARS COV-2. El nombre responde a Caeli -del griego "aire"- y Co por la COVID-19. Funciona con tecnología LED UV-C (luz ultravioleta banda C) y, además de su portabilidad, presenta una gran ventaja frente a la limpieza con productos químicos, ya que no requiere la manipulación de sustancias tóxicas.