Sarmiento avisó, através del representante de Junior Marabel, la decisión de hacer uso de la opción de compra que estipuló Unión, pero el plazo está por expirar

Unión tiene una operación abierta que puede convertirse en una de las noticias económicas más importantes de este cierre de año. Junior Marabel encontró en Sarmiento el escenario ideal para recuperar su mejor versión y los goles terminaron en la decisión de avanzar en comprarlo.

El atacante paraguayo cerró la temporada con 14 conquistas, un rendimiento que llevó al Verde a cambiar el plan inicial y apostar por su continuidad. La intención es ejecutar la opción, pero el plazo expira este lunes.

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Unión por ahora no recibió la notificación de compra por Marabel

Unión estipuló 1.500.000 dólares netos por el 100% de la ficha (tiene el 60% y el 40% es del jugador), por lo que la operación es mayor producto de los descuentos, impuestos y demás. En las últimas horas, las señales que llegan desde Junín fueron alentadoras. La decisión habría sido conversada con Juan Cruz Oller, representante del futbolista, y el escenario apunta a que las partes buscarán cerrar el acuerdo. También apareció el nombre de San Lorenzo como posible interesado, aunque sus dificultades económicas lo alejan, por ahora, de una alternativa concreta.

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De todos modos, en Unión prefieren mantener la cautela. Hasta que no exista una confirmación formal y se cumplan los pasos correspondientes, la dirigencia no considera consumada una transferencia que tendría un impacto significativo en sus cuentas.

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Marabel ya hizo su parte dentro de la cancha. Ahora, el desenlace depende de que Sarmiento transforme su intención en una decisión contractual. En Santa Fe esperan que el goleador no tenga que regresar y que su buen año en Junín termine convertido en dólares para el Tatengue.