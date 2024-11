Cristian González: "Unión no debe dejar pasar esta oportunidad ante Boca"

En el arranque de la conferencia de prensa, Cristian González destacó: "Fue una semana muy buena de entrenamiento, estoy muy contento, hicimos mucho hincapié en nuestra forma, pero también pensando cómo vamos a afrontar este partido. Es un rival directo por las copas, y tenemos que estar a la altura".

Corvalán out, pero con reemplazo definido en Unión

En cuanto a si podrá llegar Claudio Corvalán para este partido clave para Unión, Cristian González expuso: "Lo probamos pero no vamos a contar con él, por precaución. Hay una exigencia muy fuerte, preferimos perderlo un partido y no tres o cuatro. A su recambio ya lo tengo decidido, hicimos una práctica desde lo táctico y salió muy bien".

Y remarcó que Nicolás Paz, posible reemplazante de Claudio Corvalán, "tuvo unas semanas complicadas, se dijeron muchas barbaridades que no están buenas, hablé mucho con él. Ustedes hay muchas cosas que no ven, los chicos a veces necesitan un abrazo, ellos tienen que asumir la presión de jugar en Primera División. Para estar bien desde lo deportivo hay que estar bien de lo humano. Le molesta y a él lo que se dijo de la expulsión y amonestaciones. Me dio mucha bronca lo que se dijo (se lo relacionó con las apuestas). Tengo un plantel muy comprometido. Ante Atlético Tucumán terminamos con un equipo de un promedio de 21 años, lo que es muy meritorio para el club, pelearemos por el sueño, ojalá podamos estar por a la altura. Si es Nico lo hará por la izquierda. Ojalá podamos estar a la altura".

Cuando se le preguntó por la condición física de Nicolás Orsini, al no haber sido reportada por Unión, Cristian González contó: "Tenía una molestia puntual en una zona determinaba, eso implicaba una rotura, tendrá para varios partidos. Son lesiones que llevan un tiempo, confío plenamente en contarlo con Talleres, pero lo veo complicado. Lo que trato de inculcarle a los muchachos que pueden entrar es que hay que estar preparado para cuando les toque. Puede ser Jerónimo, por Corvalán puede ser Nicolás Paz. Mañana terminaré de definir a los 11".

La importancia del partido para Unión ante Boca

Y volvió al partido ante Boca, y remarcó: "Ellos juegan de local, con su gente. Es una prueba de carácter para el equipo, nos jugamos un montón de cosas, estos partidos logran darte como jugador de fútbol un prestigio, más allá de la ansiedad de enfrentar a un rival de estas características. Van a tomar la iniciativa, nos van a querer empujar, nosotros estamos preparados, no nos vamos a meter atrás, vamos a ir con nuestras armas. Estoy con mucha confianza".

En cuanto a si lo preocupa el arbitraje de Nicolás Ramírez, designado para el partido de Unión ante Boca, Cristian González afirmó: "Lo vengo diciendo desde hace mucho, no podemos pensar en que nos van a perjudicar, esto es fútbol, vivimos situaciones de los dos lados, tenemos que intentar de jugar mejor que Boca. No quiero que nos regalen nada, pero que sean justos. Es una pelea también conmigo mismo, trato de bajar los decibeles, somos todos humanos, soy muy calentón ante diferentes circunstancias. Ojalá que pase desapercibido. Ojalá que esté a la altura, nos dirigió ante Riestra y con Huracán, hubo fallos que no me gustaron, pero que no se hable del árbitro y que Unión esté a la altura".

"Creo que el fútbol argentino te demuestra que es muy cambiante, perdimos tres partidos y estábamos fuera de todo. Pero hubo muchos cruces entre los equipos de arriba, tenemos que sumar muchos puntos y ver para lo que nos dio. Se achicó todo, todos tenemos posibilidades de ilusionarnos, para mí es una cuestión de creer. Estamos en un final de campeonato donde estamos ilusionados, ya que tenemos al alcance los objetivos en los que no muchos aprovecharon. Dejamos pasar una oportunidad ante Independiente, no tenemos que dejar pasar esta oportunidad. Boca nos intentará someter, pero tenemos que estar a la altura, tenemos que ir a buscar el partido", agregó Cristian González en la previa de un partido clave para Unión.

Y por último habló otra vez del tramo final de la temporada que tendrá Unión, y Kily González tiró: "Es alucinante competir con rivales que están por objetivos parecidos, tuvimos lesiones y bajas importantes. Hoy tenemos la baja de tres titulares y seguimos compitiendo, nos vino bien este receso para competir mejor, les di tres días de descanso para que puedan recuperar energías. Hoy veo otra cosa, las ganas de que llegue este partido tan importante para nosotros. Cada uno tiene que asumir el reto de dejar una huella en el club".