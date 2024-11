Mauro Pittón: "El objetivo de Unión es Boca, ir a fondo con eso"

Más adelante admitió que "la mentalidad es aspirar a cosas importantes y a trabajar por eso. Las circunstancias el año anterior a esta altura eran diferentes. Tenemos un plantel que hay chicos y grandes, nosotros tratamos de acompañar a los más chicos en los primeros pasos. Siempre uno trabaja para mejorar y lo venimos demostrando a lo largo del año con nuestra posición en la tabla".

Enfocarse en el Xeneize

En esta recta final, el canterano subrayó que "el objetivo de Unión es Boca, ir a fondo con eso, analizamos al rival con sus cualidades, vamos a intentar lastimarlo, trabajando con nuestros aspectos. Estamos a pocas fechas del final, tenemos que pensar en nuestro objetivo pero ir partido a partido. Intentaremos sumar de a tres, vamos a una cancha difícil a buscar una victoria. Estamos muy ilusionados".

En otro tramo de la charla puntualizó que "me siento bien, contra Independiente no tuvimos un buen partido, veniamos en una seguidilla donde a veces las cosas no salen como uno piensa. Pero hay que seguir esforzándose para aprovechar nuestros momentos. Esta semana nos preparamos bien para el partido con Boca".

Respetar al rival y confiar en el equipo

El mediocampista sostuvo que "la fórmula de Unión es tratar de ser protagonista en cada partido, repito, vamos a jugar a una cancha complicada. Nuestro desafío es plasmar las cosas buenas que puede hacer Unión, eso trabajamos en estos días para llegar de la mejor manera y prevalecer sobre el rival.

En la parte final, cuando le preguntaron por los arbitrajes, dijo que "son seres humanos como nosotros, uno trata de enfocarse en el partido, en este caso Boca, para transmitir dentro del campo todo lo bueno que venimos haciendo. Después lo fino ya no nos corresponde".