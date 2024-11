El destino le da a Unión otra chance de dar "el gran salto"

Hubo golpes muy duros que recibió Unión en lo que va del campeonato, que hicieron bajar la efervescencia e ilusión que el equipo, y el DT Cristian González con sus declaraciones habían generado. Hoy lo lamenta con una distancia que parece determinante (siete puntos) en la pelea por el título, y con varios grandes que se despertaron e incluso amenazan al mismo Vélez.

Golpe por golpe para Unión

El último gran golpe lo sufrió ante Independiente, en Avellaneda. Unión llegó precedido de dos victorias al hilo, ante Gimnasia en La Plata y frente a Newell's en Santa Fe que lo habían hecho recuperar terreno en la pelea de punta, y lo habían afirmado en puestos de clasificación para las copas internacionales del 2025.

Tigre Unión Joaquín Mosqueira .jpeg Prensa Unión

A las ilusiones este Unión las planteó no solo en cancha, con las dos últimas victorias al hilo, sobre todo, sino que hasta el mismo entrenador Cristian González las reveló en el contacto con TyC Sports, con el programa Paso a Paso, cuando declaró: "Nosotros estamos ilusionados, hay que pelear, obvio que estamos lejos, pero ganamos dos partidos seguidos y estamos terceros. Hay que seguir, esto te tiene que movilizar, pero con los pies sobre la tierra".

Unión Sarmiento Mauro Pittón.jpg

En tanto que tras la dura derrota ante Sarmiento en Junín, del 29 de septiembre pasado, el capitán Claudio Corvalán destacó: "Nos da mucha bronca porque cuando tenemos la posibilidad de dar el salto no lo hacemos, no estuvimos a la altura del partido, al igual que ante Tigre. Nos vamos con una derrota que ojalá no la lamentemos al final del torneo. Nos duele no poder el salto que estamos buscando".

Independiente Unión Lautaro Vargas.jpg Prensa Unión

Y otra vez, como ocurrió con las derrotas ante Tigre y Sarmiento, donde Unión llegaba con la chance de prenderse arriba, no pudo dar el gran salto, que hubiese significado una victoria en un escenario trascendental y ante un rival calificado como Independiente. El equipo de Kily González, sin embargo, volvió a dar muestras de recuperación ante Atlético Tucumán, pero se le presentará otra gran chance de dar el gran salto, en la visita a un rival calificado como Boca.

Boca, rival directo de Unión

Boca viene de sumar dos victorias al hilo después de mucho tiempo (Godoy Cruz y Sarmiento). Sin embargo, sufrirá bajas de peso por jugadores que vendrán de actuar con sus selecciones, como Luis Advíncula y Marcelo Saracchi, y otros lesionados, como es el caso de Miguel Merentiel.

Unión llega a este partido con los mismos puntos que Boca, pero una posición más abajo en la acumulada rumbo a las copas por diferencia de gol (+12 del Xeneize contra los +5 del Tatengue). Por este motivo, será un cotejo clave en la lucha por las copas, ya que ambos se encuentran en posiciones de Sudamericana, pero aspiran con chances concretas de llegar a la Libertadores.

Boca podría abrochar su clasificación si gana la Copa Argentina, donde debe enfrentar en semifinales a Vélez. Si esto ocurre, liberaría un cupo en la acumulada, y el Fortín podría hacerlo si conquista el Torneo de la Liga (lo propio podrían hacer River y Racing). La Academia, en tanto, podría desocuparlo si alcanza la actual Sudamericana.

Si todo esto sucede y la sumatoria de puntos se corresponde, la chance de llegar por primera vez a la Libertadores se podría cristalizar. Pero para eso, de una buena vez el Unión de Kily González debe dar el gran salto, ese que tanto se le reclama y que mucho le cuesta poder concretarlo.