El defensor de Unión de mejor rendimiento, pero que no juega

Galván debutó con la camiseta de Unión en la 1ª fecha de la Copa Diego Maradona cuando el Tate igualó 0-0 con Arsenal en el 15 de Abril. Ese día el equipo rojiblanco no sufrió en defensa y el marcador central tuvo un rendimiento aceptable.

Por el torneo local fue titular ante Arsenal, frente a Racing y los dos encuentros ante Atlético Tucumán. Y justamente su rendimiento más flojo fue en la derrota ante el Decano por 5-3. Pero en los anteriores encuentros no desentonó y fue importante cuando ingresó para jugar el segundo tiempo en el triunfo ante Arsenal 3-2.

Por su parte, jugó tres encuentros por Copa Sudamericana, contra Emelec en Ecuador apenas ingresó 12 minutos, pero luego fue titular en la serie contra el Bahía. En Brasil fue una de las figuras del equipo pese a la derrota y en la revancha nuevamente fue el mejor defensor. En total acumula 596' con la camiseta de Unión.

Por lo cual resulta llamativa la decisión de Azconzábal de relegarlo al banco de suplentes, teniendo en cuenta que no es bueno el presente de Blasi y que Nani aún no demostró haberse ganado un lugar, ya que su rendimiento no fue el esperado.

Así las cosas y con un equipo que es el más goleado del fútbol argentino, Unión se da el lujo de dejar en el banco al defensor que mejor rindió hasta el momento. Como así también, es llamativo que Azconzábal no le haya dado una oportunidad a Franco Calderón que demostró condiciones cuando le tocó juguar.