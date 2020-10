Expectativa en Unión por la inminente venta de Bruno Pittón

Mientras tanto, luego de que aparecieran varios clubes europeos interesados en su ficha (se habló de clubes de España, Italia e Inglaterra), apareció su representante hablando de su situación, lo que genera una gran expectativa en Unión teniendo en cuenta el importante dinero que le podría ingresar por su venta.

"El mercado de pases azulgrana fue bastante movido y quien más movilizó a los hinchas fue Adolfo Gaich con su salida a Rusia hace ya varias semanas. Los otros dos apellidos que, por su gran rendimiento en el último campeonato, parecía que podían decir adiós eran Andrés Herrera y Bruno Pittón", informó el sitio sanlorenzoprimero.

Y agrega: "El oriundo de corrientes sufrió la dura lesión en su peroné, cuando desde el club estaban en charlas con Palmeiras para ver si emigraba al fútbol brasileño. Y tras confirmarse que el surgido de la cantera iba a estar afuera de las canchas por varios meses, quedó descartada la posibilidad de su pase al Verdão. Y todo apuntaba a que el siguiente en la lista era el ex Unión".

Bruno Pittón.jpg Bruno Pittón se fue de Unión en junio de 2019 y se convirtió rápidamente en referente y capitán de San Lorenzo.

"Si bien no llegaron ofertas formales al CASLA por Pittón, si hubo varios sondeos y rumores para que el futbolista de 27 años de el salto al Viejo Continente, algo que finalmente no terminó ocurriendo. En torno a esto, Alan Poch, su representante explicó mediante un comunicado los motivos de su no salida. Pittón tuvo un desempeño más que bueno desde su llega a mediados del 2019, siendo titular en casi todos los encuentros, convirtiendo varios goles. Tan bien entró en el grupo, que ante las ausencias de Fabricio Coloccini y Sebastián Torrico para el debut por la Copa de la Liga Profesional, será el encargado de llevar la cinta de capitán", agrega el sitio.

La carta del representante de Bruno Pittón arranca así: "Con respecto a lo sucedido con Bruno durante el mercado de pases, puedo afirmar que por su desempeño en la temporada 2019-20 y porque siempre como agente estoy en contacto con clubes del exterior, lo venían observando muchos y había reuniones pactadas en distintos países de Europa previas a la apertura del mercado. Por la pandemia, los clubes se vieron muy afectados económicamente y muchos tuvieron que modificar sus planificaciones al no contar con el mismo presupuesto. Tener prioridades de posiciones a incorporar, vender primero para luego incorporar, buscar cesiones sin cargo o jugadores libres, controlar gastos limite salarial y fair play financiero".

Y argumentó: "Más allá que Bruno tenga una edad donde debe aprovechar sus momentos y que todo futbolista sueña con jugar en el exterior, sumado a una situación de Argentina que agiganta las diferencias económicas, (en este caso, en cualquiera de los clubes que estaban muy interesados pero no se acercaban al valor de su ficha, el jugador percibiría salarialmente una diferencia considerable) igualmente se priorizó no forzar nada, ni acercar ofertas que estaban realmente lejos de lo que pretende el club. Él está muy a gusto en San Lorenzo y quiere pelear por grandes objetivos deportivos".

image.png

¿Cuánto será el tiempo que seguirá Bruno Pittón en San Lorenzo? Por el momento hasta diciembre seguro, pero como bien dijo su representante, las posibilidades parecen estar a la vuelta de la esquina para un jugador que surgió en Unión y emigro del Tatengue para llegar al cuadro azulgrana.