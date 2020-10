Kevin Zenón: "Sería muy grande debutar con Unión en la Copa"

En cuanto a la chance que tiene Kevin Zenón de ser considerado como titular en Unión, dijo: "Mi sueño era debutar en la Copa, todavía no sé si voy a jugar, si lo llego a hacer en la Copa será algo más grande, si me toca jugar estaré muy contento, siempre tratando de dar lo mejor por el equipo".

Cuando se le hizo referencia a las diferentes posiciones (lateral y volante) en las que lo incluyó el DT de Unión, afirmó: "Fue muy buena la experiencia, tengo a mis compañeros en la defensa que me estuvieron apoyando, aprendí mucho, siempre me dicen que cierre, que no tenga miedo a equivocarme, es bueno adaptarse a otro puesto".

"No me imagine todo esto, pasó muy rápido, me pone muy contento que la gente me tenga fe y me quiera ver jugar, sería algo muy lindo que lo pueda hacer ante Emelec. Tengo mucha ansiedad, no nervios ya que aprendí a manejarlos, estoy muy tranquilo", reflexionó Kevin Zenón de cara al cotejo ante Emelec del próximo jueves, donde podría ser de la partida.

KEVIN ZENON.jpg Kevin Zenón podría cumplir su sueño de debutar en Unión en el partido de Copa ante Emelec. Prensa Unión

En cuanto a lo que le pide Juan Azconzábal, Kevin Zenón afirmó: "En el último partido no fue casi nada la charla conmigo, sí en el primero que tuve ante Newell's, donde jugué como lateral, me dijo que lo disfrute y que no tenga miedo a equivocarme".

En otro tramo se le hizo referencia a la gran participación de los chicos del club en esta nueva etapa de Unión, y dijo: "La mitad del grupo somos todos juveniles, ojalá Dios quiera que nos toque la oportunidad de demostrar lo que veníamos haciendo en Reserva, hay chicos que vienen muy bien, tenemos que seguir metiéndole".

Y en la parte final, reveló: "Mi familia está muy feliz y contenta, mi viejo me dijo que esté tranquilo, que esto recién está empezando y que todavía me falta mucho".