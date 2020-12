La última lista de Unión tiene una ausencia importante

Son 23 jugadores que integran la nómina, con la presencia de Federico Vera, que había estado en duda producto de la lesión que lo había obligado a salir en el último partido ante Rosario Central. Hay 11 jugadores formados en las inferiores, en otro dato para no pasar por alto en la idea de pensar en una base a futuro.

Kevin Zenón.jpg Juan Azconzábal no citó a Kevin Zenón para este partido ante Lanús. Foto: prensa Unión

Llama la atención la ausencia del correntino Kevin Zenón, que se reincorporó a los trabajos el jueves pasado tras estar trabajando, junto a Gastón González, con la Selección Argentina Sub 20, que finalmente no participará del Sudamericano de Colombia tras ser cancelado oficialmente por la Conmebol. No hay mayores novedades respecto al por qué Vasco no lo citó para este duelo ante Lanús.

Después, solo restaría confirmarse la formación que Juan Azconzábal tendría definida, pero no confirmada, en una tónica desde que tomó el mando en medio de la pandemia del coronavirus, frenó la actividad por cerca de ocho meses. Vale recordar que el Tate necesita ganar para avivar las ilusiones de seguir prendido en la pelea por alcanzar la plaza en el torneo internacional.