De todas maneras, estuvo haciendo algunas pruebas con varias modificaciones. Quedó conforme a medias con la actuación frente a Godoy Cruz en Mendoza y por eso no duda en busca de las mejores opciones. Eso sí, pondrá lo mejor, ya que no pretende menospreciar al rival de una categoría inferior, que suele tener un plus contra los de Primera.

En defensa, el Gallego probó con Francisco Gerometta en el lateral por Federico Vera, mientras que también con Oscar Piris por el tocado Corvalán. Será la principal duda.

En el medio, la posible aparición de Yeison Gordillo por un inexpresivo por ahora Luciano Aued. En tanto, Daniel Juárez le ganaría la pulseada a Thiago Vecino y Junior Marabel para acompañar a Mauro Luna Diale en ataque. Prácticamente patea el tablero.

Unión Belgrano Daniel Juárez.jpg Daniel Juárez reconoció que el plantel de Unión está muy dolido por el presente que le toca atravesar. Prensa Unión.

En consecuencia, la probable alineación del Tate para el debut en la Copa Argentina en el estadio Único de San Nicolás sería con Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Oscar Piris o Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Yeison Gordillo y Enzo Roldán; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Kevin Zenón; y Daniel Juárez. Luego del almuerzo, el plantel emprendió el viaje en micro a San Nicolás para quedar concentrado.