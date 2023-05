"Queremos organizarlo con las agrupaciones, seguro la semana que viene será la reunión", manifestó Luis Spahn, cuando se le preguntó por este rumor que estaba dando vueltas, en relación a la convocatoria que tenía pensado realizar la dirigencia a los referentes de la oposición, para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a una aprobación de Memoria y Balance que resultará clave para que Unión no reciba una sanción contundente de la Liga Profesional.

"Necesitábamos de una mesa de diálogo para ver si podemos ayudar. Ya van a venir los tiempos de las discusiones, hoy tenemos que ayudar todos. A este enfermo hay que bajarle la fiebre, sacarlo de terapia, pasarlo a habitación común y sacarlo a la calle. Tiene que haber un acto de grandeza de todos. Quiero poner énfasis en la crítica, pero me parece saludable convocar a todos los unionistas", manifestó Marcelo Martín, de Tate Campeón, en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

Spahn.jpg Luis Spahn consideró que a fin de mes o los primeros días de mayo se llevará adelante la Asamblea en Unión. La Central Deportiva Cadena 3 (FM 101.7)

Leonardo Simonutti, referente de Más Unión, indicó: "Resalto la convocatoria al diálogo a las otras agrupaciones para ver cómo podemos salir de esta situación, algo que veníamos pidiendo desde febrero. Me parece bárbaro que no renuncie nadie, porque se tienen que hacer cargo. Dijo el presidente que están convencidos y firmes, pero sabemos que no es así".

Carlos Ghisolfo, de Glorioso 89, remarcó: "Estamos a disposición si nos convoca, iremos a la reunión, pero no convalidaremos a esta gestión. Dice que no cobró su deuda en el último año pero sigue sin demostrar cómo se generó la misma".

Lo concreto es que en las próximas horas se producirá la convocatoria a los referentes de la oposición, como lo adelantó el mismo Luis Spahn en la conferencia de prensa que brindó la semana pasada, y el encuentro se realizaría entre jueves y viernes. El mismo, será clave para empezar a normalizar el revolucionado clima institucional, y para que el mismo luego pueda trasladarse a la cancha, para que Unión consiga empezar a salir de su crisis futbolística.