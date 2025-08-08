Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo un estreno positivo en el ATP Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos al japonés Kei Nishikori

El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo un estreno positivo en el ATP Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori . Venía de retirarse en Toronto por molestias musculares, pero mostró solidez desde el inicio y se metió en la segunda ronda, donde enfrentará al local Ben Shelton.

El partido marcó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Carabelli comenzó con autoridad, quebrando en el primer juego de devolución y tomando ventaja. Aunque Nishikori logró emparejar el marcador, el argentino encontró precisión en los momentos clave y cerró el primer set con un quiebre en el tramo final.

En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el 3-3, pero Carabelli aceleró desde el fondo de la cancha, quebró en el séptimo juego y sostuvo su servicio con firmeza para sellar el triunfo. En poco más de una hora y media, el argentino confirmó su recuperación física y dio un paso firme en el certamen.

Con esta victoria, Ugo Carabelli busca consolidarse en los torneos de mayor exigencia del circuito. Su próximo rival será Ben Shelton, actual número 6 del ranking ATP y reciente campeón en Toronto.

Tirante cayó en su debut y se despidió de Cincinnati

El argentino Thiago Tirante no logró mantener el impulso tras superar la clasificación y quedó eliminado en la primera ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati.

El argentino perdió ante el italiano Luca Nardi por 6-4 y 7-6 (5), en un partido que duró casi dos horas y en el que llegó a estar 5-3 y con saque para llevar el segundo set.

El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.

Pese a la derrota, Tirante sumó experiencia en su segundo cuadro principal de Masters 1000 en la temporada, tras haber debutado en Miami.