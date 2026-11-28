El plantel de Unión quedó licenciado hasta el 26 de diciembre y, mientras empieza a tomar forma el proyecto 2027, falta resolverse dónde será la pretemporada

Unión bajó la persiana de los entrenamientos por este año, pero puertas adentro hay cuestiones importantes que todavía necesitan una definición. Una de ellas es dónde realizará la pretemporada , aspecto que por ahora permanece abierto y que está condicionado principalmente por la situación económica.

Después de la práctica de este viernes, los futbolistas quedaron licenciados hasta el próximo 26 de diciembre. Para entonces, el cuerpo técnico espera empezar a darle forma al grupo que afrontará el proyecto 2027. De todas maneras, es probable que algunos nombres ya no estén cuando se produzca la vuelta, en medio de un mercado que tendrá movimientos y decisiones importantes.

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Leonardo Madelón tiene bastante claro el perfil de equipo que pretende construir, pero todavía no cuenta con certezas sobre el escenario donde desarrollará la parte más exigente de la preparación. La invitación para participar nuevamente de la Serie Río de La Plata estaría sobre la mesa, aunque esa posibilidad perdió atractivo respecto de otras temporadas.

La invitación a Uruguay no sería tan tentadora para Unión esta vez. Prensa Unión

El motivo es fundamentalmente económico. A diferencia de otras experiencias, los gastos ya no estarían cubiertos, por lo que afrontar un viaje de esas características representaría un esfuerzo importante para las finanzas rojiblancas. En un contexto donde la economía del club no atraviesa su mejor momento, la alternativa comienza a quedar relegada. Al Francés le encanta Mar del Plata, pero los costos y la logística lo hacen inviable.

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¿La pretemporada de Unión será en Santa Fe?

Ante ese panorama, empieza a tomar fuerza una alternativa más austera: realizar toda la pretemporada en el predio de Casa Unión. La idea permitiría reducir gastos de alojamiento y traslados, sin resignar las condiciones de trabajo que necesita el cuerpo técnico para preparar al equipo.

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Eso no significa necesariamente que Unión vaya a permanecer en Santa Fe durante todo el período. Una posibilidad que se analiza es organizar viajes para disputar amistosos y sumar competencia durante la puesta a punto. En esa planificación también está involucrado el secretario técnico Santiago Zurbriggen, quien trabaja junto al cuerpo técnico y la dirigencia para encontrar la mejor alternativa. Por ahora, no hay una decisión tomada. Unión tiene fecha para volver a entrenar, pero todavía debe resolver dónde realizará una de las etapas más importantes del año.