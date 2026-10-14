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Unión prepara cambios para frenar la caída: ¿qué dudas tiene Madelón?

Unión visitará el lunes a Deportivo Riestra con la obligación de reaccionar tras cuatro derrotas consecutivas. Leo Madelón analiza variantes en todas las líneas.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 09:15hs
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Unión prepara cambios para frenar la caída: ¿qué dudas tiene Madelón?

Franco Perego

Unión necesita respuestas urgentes. Después de cuatro derrotas consecutivas, el equipo de Leonardo Madelón se prepara para visitar a Deportivo Riestra, este lunes 19 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El entrenador mantendría el esquema 4-4-2, aunque todavía debe resolver varias incógnitas en la formación.

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En cuanto a la situación física, Lucas Menossi tiene prácticamente descartada su presencia debido a una fascitis plantar, aunque será esperado hasta último momento. La nota positiva es Lucas Ayala, quien mostró una buena evolución después del fuerte golpe que recibió de Santiago Sosa, expulsado en el encuentro ante Defensa y Justicia. El defensor debió dejar la cancha, pero ahora podría estar a disposición del cuerpo técnico.

Una defensa bajo la lupa y alternativas para el fondo de Unión

La fragilidad defensiva es uno de los principales problemas que Madelón necesita corregir. En ese contexto, no se descarta que Matías Rocha deje su lugar para permitir el ingreso de alguno de los juveniles. Entre las alternativas aparecen Lautaro Fagioli, Mateo Aimar e Ignacio Isla, aunque Fagioli no integró el banco de suplentes en los últimos dos partidos por decisión táctica del entrenador.

También está abierta la disputa por el lateral derecho entre Juan De Dios Pintado y Tobías Rubio. El cambio que realizó Madelón ante Defensa y Justicia no dio el resultado esperado, por lo que el técnico deberá resolver si mantiene la apuesta o devuelve al uruguayo a la titularidad.

Dudas en el mediocampo y una variante en ataque en Unión

La zona media ofrece varios interrogantes. Por derecha, Mauro Luna Diale y Julián Palacios compiten por un lugar, mientras que por izquierda la disputa se plantea entre Ignacio Malcorra y Brahian Cuello. El entrenador podría incluso modificar las funciones de Malcorra, sacándolo de la banda para ubicarlo como volante interno, si decide inclinarse otra vez por Cuello por afuera.

Otro foco de atención es Joaquín Mosqueira, quien fue reemplazado en el entretiempo por segundo partido consecutivo. Aunque ante Defensa estaba amonestado (también ante Boca), la reiteración de la decisión alimenta las dudas sobre su continuidad entre los titulares, en un equipo que no encuentra equilibrio ni funcionamiento.

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En ataque, Marcelo Estigarribia podría recuperar su lugar en lugar de Eric Ramírez. El ingreso del delantero sería otra de las alternativas que maneja Madelón para intentar mejorar la producción ofensiva, después de que las variantes ensayadas ante el Halcón no consiguieran cambiar el desarrollo del partido.

Con el 4-4-2 como estructura de referencia, Unión encara una semana decisiva para definir su equipo. La necesidad de cortar la racha negativa obliga a Madelón a revisar nombres y funciones, con especial atención a una defensa que viene ofreciendo demasiadas concesiones y un mediocampo que todavía no logra darle respuestas al equipo.

Unión Madelón Riestra
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