Unión consiguió un triunfo épico para meterse en cuartos de final

Unión venció a Independiente Rivadavia 2-1 y se metió en cuartos de final. El Tate venció al mejor equipo del fútbol argentino y ahora visitará a Belgrano

Unión metió un triunfazo y está en cuartos de final.

Unión dio el golpe en el Torneo Apertura. Venció 2-1 como visitante al mejor equipo del fútbol argentino y además lo hizo con absoluta justicia. Por momentos, fue muy superior y cuando debió sufrir, mostró personalidad.

Los dos golazos marcados por Brahian Cuello y Cristian Tarragona le dieron el triunfo al equipo conducido por Leonardo Madelón quien dejó en el camino a uno de los grandes candidatos al título.

Unión sufrió al comienzo, pero luego fue superior

En los primeros minutos del partido, Unión no lograba hacer pie y sufría demasiado, ya que Independiente Rivadavia lo desbordaba con notable facilidad.

Antes de los 2' Sebastián Villa ganó en velocidad por izquierda y metió un centro perfecto para que Ezequiel Bonifacio dentro del área chica cabeceara por encima del travesaño.

Y un par de minutos después, otro centro de Villa generó complicaciones en el fondo rojiblanco, pero Juan Pablo Ludueña alcanzó a rechazar la pelota.

Era todo del elenco local, que jugaba en campo del Tate y otra de las acciones de peligro en esos pocos minutos se dio con un remate de José Florentín que se fue al lado del caño derecho.

Recién después de los 10', Unión se adelantó en el campo de juego y comenzó a intentar atacar al rival. El desarrollo del juego comenzaba a ser más parejo.

Incluso, el Tate comenzó a merodear cerca del área del equipo local y generó un tiro de esquina luego de un remate de Cristian Tarragona que se desvió en un defensor.

El partido era muy disputado, con mucha intensidad, pero el que insinuaba un poco más era el equipo local. Y a los 25' Matías Fernández metió un centro desde la derecha y Alex Arce cabeceó desviado.

A los 32' Brahian Cuello desbordó por derecha, metió un centro que fue rechazado por Sheyko Studer y en el rebote Tarragona remató de derecha pero Nicolás Bolcato atrapó el balón sin dar rebote.

Pero a los 34' el Tate abrió el marcador. Fue un golazo de Brahian Cuello quien arrancó la maniobra, construyó una pared con Julián Palacios quien metió una asistencia bárbara y Cuello de aire metió el balón en el ángulo izquierdo para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2053280652078842271&partner=&hide_thread=false ¡¡PALACIOS LA CUCHAREÓ Y CUELLO LE PRENDIÓ MECHA DE VOLEA!! Impresionante GOLAZO de Unión, para ponerse 1-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos del #TorneoApertura... ¿Habrá batacazo en Mendoza?



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Y a los 42' Unión estuvo muy cerca de marcar el segundo, cuando Marcelo Estigarribia remató desde afuera del área, la pelota se desvió en Iván Villalba y Bolcato con una volada extraordinaria mandó la pelota al córner.

Luego de arrancar con algunas dudas, Unión terminó siendo superior a Independiente Rivadavia y ganando de manera justificada el primer tiempo.

Un segundo tiempo para sufrir y disfrutar

En el comienzo del segundo tiempo, Independiente manejaba la pelota buscando el empate, pero Unión en se mantenía ordenado y sin sufrir en defensa.

Y cuando poco pasaba, a los 4' una contra perfecta, para otro golazo del Tate. Rafael Profini se tomó un tiempo, metió un pase largo para Mateo Del Blanco que asistió a Cristian Tarragona, el delantero levantó el balón ante la salida de Bolcato y terminó definiendo de derecha para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2053289179950235793&partner=&hide_thread=false LOCURA TATENGUE EN MENDOZA: gran chiche y definición de Tarragona para el 2-0 de Unión contra Independiente Rivadavia en los octavos del #TorneoApertura.



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Recién a los 15' llegó Independiente y estuvo cerca del descuento. Una salida fallida de Matías Mansilla, la pelota derivó en Florentín quien no remató bien y Matel Del Blanco cerca de la línea terminó despejando el balón.

Con el correr de los minutos, el Rojiblanco se retrasaba demasiado y apostaba por la contra, ante un equipo que buscaba de cualquier manera descontar.

Por ello no llamó la atención que el equipo local llegara al descuento. A los 24' Gonzalo Ríos le ganó por afuera a Pittón y metió un centro rasante para que Fabrizio Sartori se anticipe dentro del área y con un remate de zurda marcara el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2053294559581319470&partner=&hide_thread=false ¡¡OPERATIVO REMONTADA EN EL GARGANTINI!! Villa arrancó la jugada, Ríos mandó el centro y Sartori la mandó a guardar para el 1-2 de Independiente Rivadavia ante Unión, por los octavos del #TorneoApertura.



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El Tate sufría el partido y hacía rato que había mermado el rendimiento. Los delanteros no lograban sostener la pelota y el equipo local se lo llevaba por delante.

Como consecuencia del desgaste realizado, Leonardo Madelón comenzó a mover el banco. A los 30' ingresó Augusto Solari para la salidad de Brahian Cuello.

Mientras que a los 35' y ante el dominio de Independiente Rivadavia, Madelón metió dos cambios juntos, adentro Claudio Corvalán y Lucas Menossi, para las salidas de Palacios y Profini.

Los minutos pasaban y el Tate lo único que hacía era resistir como podía. A los 43' salió extenuado Estigarribia para el ingreso de Agustín Colazo.

En el tercer minuto de descuento lo pudo liquidar el Tate, cuando desde un rechazo, la pelota le quedó a Tarragona quien quiso definir por arriba y Bolcato alcanzó con un manotazo a tapar el balón.

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Y en el quinto minuto de descuento, Mateo Del Blanco marcó el tercer gol, pero el VAR llamó a Luis Lobo Medina quien terminó anulando el gol por una mano del jugador rojiblanco.

Incluso el partido se extendió más de la cuenta y otra vez Unión estuvo cerca del tercero, cuando Tarragona dentro del área remató de media vuelta y Bolcato mandó la pelota al córner.

No hubo tiempo para más, solo para festejar un triunfazo. Unión le ganó al mejor equipo del fútbol argentino y lo hizo como visitante y jugando al fútbol, para meterse en cuartos de final.

Síntesis

Independiente Rivadavia: 30-Nicolás Bolcato; 36-Ezequiel Bonifacio, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer, 14-Luciano Gómez; 5-Tomás Bottari, 25-José Florentín; 10-Matías Fernández, 43-Fabrizio Sartori, 22-Sebastián Villa; y 9-Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 34' Brahian Cuello (U), ST 4' Cristian Tarragona (U), 24' Fabrizio Sartori (I).

Cambios: ST 7' Juan Elordi x Bonifacio (I), Gonzalo Ríos x Fernández (I), 18' Rodrigo Atencio x Bottari (I), 30' Augusto Solari x Cuello (U), 35' Claudio Corvalán x Palacios (U), Lucas Menossi x Profini (U), 41' Leonard Costa x Gómez (I) y 42' Agustín Colazo x Estigarribia (U).

Amonestados: Pittón, Estigarribia (U) y Bottari (I).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Bautista Gargantini