El uno por uno de Unión en la heroica victoria ante Independiente Rivadavia

El Tate obtuvo un triunfo resonante para vencer al mejor equipo del fútbol argentino y meterse en cuartos de final

El uno por uno de Unión en la victoria ante Independiente Rivadavia.

Matías Mansilla (6): En el primer tiempo casi se le escapa la pelota por debajo del pie. Más allá de alguna pelota por arriba en la que dudó, después el arquero de Unión se mostró seguro descolgando varios centros y brindando tranquilidad.

Lautaro Vargas (6): Le costó en el arranque con Villa, pero con el correr de los minutos se fue acomodando. Ganó y perdió por su sector, pero se lo vio concentrado y sin cometer errores.

Maizon Rodríguez (6): Redondeó un partido correcto, al igual que el resto de la defensa estuvo mucho más atento que en los partidos anteriores y más allá de alguna desatención cumplió con su tarea.

Juan Pablo Ludueña (7): Jugó con la fiereza que lo caracteriza, muy atento y expeditivo para cortar y anticipar. Hizo un muy buen partido, demostrando personalidad y aplomo.

Mateo Del Blanco (8): El VAR le anuló un gol, pero jugó un gran partido, asistencia para el gol de Tarragona y salida permanente por su sector. Jugó con la actitud de siempre, pero además mucho más seguro en la marca y evitó un gol de Florentín.

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Julián Palacios (7): Enorme asistencia para el gol de Cuello. El desgaste de siempre para picar en velocidad y encarar. Es un jugador clave para aportar intensidad y desequilibrio.

Mauro Pittón (7): Muy ordenado para hacer los relevos. Gran desgaste en la zona media, para recuperar y mantener el equilibrio en la zona media. Jugó con oficio y concentración.

Rafael Profini (7): Clave en el segundo gol, entretuvo el balón no lo rifó y le metió un extraordinario pase a Del Blanco. Otro de los futbolistas que jugó con personalidad y seriedad.

Brahian Cuello (8): Marcó un verdadero golazo, inició la pared con Palacios y metió un derechazo al ángulo para abrir el marcador y encaminar el triunfo. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Cristian Tarragona (9): Está atravesando un presente fantástico, una definición notable para el segundo gol. Llegó condicionado en lo físico, pero no paró de correr y aguantar la pelota y estuvo cerca de anotar dos goles más. Figura y goleador, imparable.

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Marcelo Estigarribia (6): Hizo un esfuerzo enorme ya que salió a jugar sin estar en plenitud. Pero se la bancó, luchó mucho y estuvo cerca de marcar con un remate que el arquero tapó de manera notable.

Augusto Solari (-): El cambio de siempre, pero una vez más le costó entrar en el ritmo del equipo. Es siempre la primera opción para el DT, pero no aporta demasiado.

Claudio Corvalán (-): Sumó sus primeros minutos en la competencia, ingresó para intentar aguantar el resultado y aportar el oficio y la experiencia, en un momento en donde el equipo resistía.

Lucas Menossi (-): Ingresó bien, tratando de tener la pelota para que corran los minutos, es un futbolista de buen pie que de a poco comienza a dar soluciones.

Agustín Colazo (-): Entró con muchas ganas, peleó todas las pelotas, dio una mano en el retroceso y le aportó energía al equipo en los metros finales.