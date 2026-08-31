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Unión ya piensa en Instituto y Madelón sigue de cerca la evolución de Luna Diale

Unión tendrá varios días para preparar el duelo ante Instituto, mientras espera conocer el grado de la lesión de Mauro Luna Diale.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 18:56hs
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Unión a la espera de la recuperación de Mauro Luna Diale. 

Unión a la espera de la recuperación de Mauro Luna Diale. 

Después de la contundente victoria frente a Sarmiento, Unión ya piensa en Instituto, su próximo rival por el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón tendrá diez días para preparar el encuentro, que se disputará el lunes 7 de septiembre en el 15 de Abril. La evolución de Mauro Luna Diale será uno de los principales focos durante esta semana.

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Luna Diale, la principal incógnita

Mauro Luna Diale debió abandonar el partido ante Sarmiento durante el primer tiempo debido a una molestia muscular. El futbolista había comenzado a ganar protagonismo en el equipo a partir de sus buenas actuaciones durante las primeras fechas.

Los diez días hasta el próximo compromiso le permiten a Madelón esperar su evolución. Será fundamental observar cómo responde durante los entrenamientos para determinar si podrá estar disponible frente a Instituto.

En caso de que no llegue, el entrenador cuenta con alternativas como Ignacio Malcorra y Thiago Cuello, quienes tuvieron actuaciones destacadas ante Sarmiento.

Unión tendrá tiempo para preparar el próximo desafío

El Tatengue aprovechará la extensa semana de trabajo para recuperar futbolistas y ajustar detalles de cara a un encuentro importante frente a Instituto, uno de los protagonistas de la Zona A.

Además, Julián Palacios deberá cumplir una fecha más de suspensión, aunque Unión analiza apelar la sanción. En principio, su regreso se produciría ante Talleres.

Con el envión de la goleada ante Sarmiento, Unión buscará aprovechar estos días de preparación para llegar de la mejor manera al duelo ante Instituto y sostener su buen momento en el Clausura.

Unión Madelón Luna Diale
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