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Unión deja la Liga Nacional y jugará en la Liga Argentina

Unión decidió bajar de categoría por razones económicas y continuará su proyecto de básquet en la segunda división nacional.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 20:07hs
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Unión deja la Liga Nacional y jugará en la Liga Argentina

Prensa Unión Básquet

Unión anunció una importante decisión para el futuro de su básquet: dejará de participar en la Liga Nacional y competirá en la Liga Argentina durante la temporada 2026/27. La determinación responde a las dificultades económicas que implica sostener una estructura competitiva en la máxima categoría. El club buscará mantener su presencia nacional y fortalecer el desarrollo de sus jugadores.

LEER MAS: La AdC tomó una decisión clave tras la baja de Unión

Un ciclo histórico que llega a su fin

La institución destacó el camino recorrido durante los últimos 17 años, período en el que el básquet rojiblanco pasó de competir a nivel local a instalarse entre los mejores equipos del país.

Durante este proceso, Unión consiguió dos ascensos nacionales y permaneció cinco temporadas consecutivas en la Liga Nacional, convirtiéndose en el período más extenso del club en la máxima categoría.

Sin embargo, los costos para sostener un plantel competitivo, afrontar los viajes, la infraestructura y toda la estructura necesaria para disputar la Liga Nacional aumentaron considerablemente. A esto se sumó que los ingresos propios de la disciplina no alcanzan para cubrir las exigencias económicas de la competencia.

Por ese motivo, la dirigencia entendió que era necesario tomar una decisión que permitiera preservar el proyecto y continuar desarrollando la actividad dentro de un escenario más sostenible.

Unión continuará en la Liga Argentina

Luego de solicitar formalmente una plaza en la segunda categoría, la Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó que Unión ocupará el lugar que dejó disponible A.C. Rivadavia Básquet. De esta manera, el equipo santafesino participará de la Liga Argentina en la próxima temporada.

El cambio de categoría permitirá mantener una competencia nacional y, al mismo tiempo, apostar con mayor fuerza por la formación de jugadores. El club considera que varios jóvenes están preparados para asumir mayores responsabilidades y continuar creciendo dentro de la estructura profesional.

Unión remarcó que esta decisión no busca borrar lo conseguido, sino cuidar la continuidad del básquet institucional. La etapa en Liga Nacional quedará como uno de los grandes logros deportivos de la institución.

La dirigencia también agradeció a los socios, hinchas, jugadores, entrenadores, colaboradores y dirigentes que fueron parte del proceso durante estos años.

Con esta nueva etapa, Unión apunta a fortalecer sus divisiones formativas y consolidar un proyecto que le permita, en el mediano plazo, volver a competir en la máxima categoría del básquet argentino.

Unión Liga Nacional
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