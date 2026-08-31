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El femenino de Unión cayó ante Independiente por 3-1 en Villa Domínico

El equipo femenino de Unión perdió 3-1 frente a Independiente como visitante. Emilse Albornos marcó el único gol del conjunto santafesino.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 17:04hs
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El Femenino de Unión cayó ante Independiente en Villa Domínico.

El Femenino de Unión cayó ante Independiente en Villa Domínico.

Unión no pudo sumar en su visita a Independiente y cayó 3-1 en Villa Domínico. El conjunto santafesino luchó durante el encuentro, pero no logró revertir el resultado ante un equipo local que aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

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Independiente fue contundente

El equipo de Avellaneda logró marcar la diferencia gracias a los goles de Oriana Villa, Martina Borina y Ailén Sosa. Las dirigidas por el conjunto local fueron efectivas en los momentos importantes y consiguieron sacar ventaja en el marcador.

Unión intentó reaccionar y encontró el descuento a través de Emilse Albornos. Sin embargo, el conjunto rojiblanco no pudo volver a convertir y terminó cayendo por 3-1.

Unión deberá dar vuelta la página

Con este resultado, el equipo femenino de Unión deberá enfocarse en sus próximos compromisos y buscar recuperarse rápidamente. El plantel santafesino intentará volver a sumar para continuar avanzando en el campeonato y mejorar su posición.

Unión Independiente
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