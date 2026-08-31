El femenino de Unión cayó ante Independiente por 3-1 en Villa Domínico

El equipo femenino de Unión perdió 3-1 frente a Independiente como visitante. Emilse Albornos marcó el único gol del conjunto santafesino.

Unión no pudo sumar en su visita a Independiente y cayó 3-1 en Villa Domínico. El conjunto santafesino luchó durante el encuentro, pero no logró revertir el resultado ante un equipo local que aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Independiente fue contundente

El equipo de Avellaneda logró marcar la diferencia gracias a los goles de Oriana Villa, Martina Borina y Ailén Sosa. Las dirigidas por el conjunto local fueron efectivas en los momentos importantes y consiguieron sacar ventaja en el marcador.

Unión intentó reaccionar y encontró el descuento a través de Emilse Albornos. Sin embargo, el conjunto rojiblanco no pudo volver a convertir y terminó cayendo por 3-1.

Unión deberá dar vuelta la página

Con este resultado, el equipo femenino de Unión deberá enfocarse en sus próximos compromisos y buscar recuperarse rápidamente. El plantel santafesino intentará volver a sumar para continuar avanzando en el campeonato y mejorar su posición.