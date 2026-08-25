Barrio Los Ángeles: cayó preso por amenazar de muerte a dos vecinos con una pistola y una escopeta

Ocurrió durante la tarde del lunes. Un hombre apuntó con un arma de fuego a sus dos vecinos y horas después fue aprehendido en su domicilio, donde entregó una pistola y una escopeta

Un hombre apuntó con un arma de fuego a sus dos vecinos y horas después fue aprehendido en su domicilio

Este lunes por la tarde, cerca de las 14.50 , un hombre de 33 años fue aprehendido en el barrio Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe, acusado de amenazar de muerte a dos vecinos con armas de fuego .

El episodio ocurrió en Juan Bautista de La Salle al 4700 , donde un hombre conocido en el barrio increpó a uno de sus vecinos, intentó golpearlo con un puño, aunque no llegó a impactarlo.

Al escuchar la discusión, la madre de la víctima salió de la vivienda. Fue entonces cuando, según la denuncia, el agresor extrajo una pistola del bolsillo de su pantalón, apuntó contra ambos y les manifestó que los iba a matar. Luego se retiró hacia su domicilio.

En su vivienda entregó una pistola calibre .380 y una escopeta calibre 12/70. gentileza

Denuncia y procedimiento policial

Las víctimas, un hombre de 27 años y una mujer de 43, no sufrieron lesiones y tampoco se constataron daños. Ambos realizaron denuncias por separado ante los efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC), quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

Con los datos aportados por las víctimas, los policías se dirigieron hasta una vivienda ubicada en Arenales al 10400. La titular del inmueble prestó su consentimiento libre y expreso para el ingreso de los agentes.

Una vez dentro de la vivienda, el hombre señalado entregó voluntariamente dos armas de fuego. Se trató de una escopeta marca Boito, modelo Pump, calibre 12/70, que estaba debajo de una cama, y una pistola Bersa, modelo Thunder 380, calibre .380 ACP, considerada un arma de guerra, que se encontraba sobre un ropero.

Según informaron, ninguna de las dos armas tenía municiones. El hombre, de 33 años, fue finalmente aprehendido.

Imputado por amenazas calificadas

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para su revisión médica, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial.

Además, dispuso el secuestro de las dos armas de fuego, la identificación de testigos y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, al detenido se le atribuyó el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego de guerra.

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