Unión: Lautaro Vargas está en Buenos Aires para realizar una interconsulta

El defensor rojiblanco Lautaro Vargas llevará a cabo una interconsulta con el doctor Jorge Batista, médico de Boca, para evaluar los pasos a seguir por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda

Si bien Unión no confirmó la gravedad de la lesión, lo cierto y concreto es que Lautaro Vargas sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

El primer y único parte médico emitido por el club indicaba que el jugador había sufrido un esguince severo y que sería evaluado diariamente para luego definir los pasos a seguir.

Por ello, el lateral rojiblanco se encuentra en Buenos Aires dado que en las próximas horas realizará una interconsulta con el doctor Jorge Batista, médico de Boca quien en su momento operó a Gastón González, Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale.

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Una vez que Vargas sea observado por Batista seguramente se terminará definiendo la fecha en la que el jugador será intervenido quirúrgicamente.

En etos casos, el plazo de recuperación puede variar entre siete y ocho meses, por lo cual, la dirigencia de Unión saldrá al mercado para intentar sumar un refuerzo.