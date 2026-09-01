Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión hizo oficial el grado de lesión de Mauro Luna Diale

Mauro Luna Diale debió ser reemplazado durante el primer tiempo de la goleada ante Sarmiento y los estudios confirmaron su lesión. Será baja en Unión.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 14:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión hizo oficial el grado de lesión de Mauro Luna Diale

Prensa Unión

Unión recibió una buena noticia en cuanto a la gravedad de la lesión de Mauro Luna Diale, aunque el mediocampista deberá realizar trabajos diferenciados durante los próximos días. El club dio a conocer este martes el parte médico oficial luego de la molestia que obligó al futbolista a dejar la cancha durante el primer tiempo ante Sarmiento de Junín.

LEER MÁS: El dato que posiciona a Unión como el equipo más efectivo del fútbol argentino en 2026

Según informó la institución, Luna Diale presenta una lesión muscular grado 1 de semitendinoso de muslo derecho y ya se encuentra realizando el tratamiento correspondiente bajo la supervisión del cuerpo médico.

Mauro Luna Diale: el jugador presenta lesión muscular grado 1 de semitendinoso de muslo derecho. Permanece con tratamientos kinésicos.

Luna Diale, será baja en Unión para recibir a Instituto

La lesión se produjo durante el primer tiempo del encuentro que Unión terminó goleando 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Luna Diale tuvo que ser reemplazado y en su lugar ingresó Ignacio Malcorra, quien terminó siendo una de las grandes figuras del equipo de Leonardo Madelón, con una asistencia y un gol.

Ahora, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca la evolución del mediocampista, ya que Unión recibirá a Instituto el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, por la octava fecha. Es casi un hecho que será baja obligada.

LEER MÁS: Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

El conjunto cordobés llegará a Santa Fe como líder de la Zona A, por lo que Madelón necesita contar con la mayor cantidad de futbolistas posibles para afrontar uno de los compromisos más exigentes del Clausura.

En principio, la lesión de Luna Diale es de grado 1, por lo que habrá que esperar su evolución durante los próximos entrenamientos más allá que estaría descartado para recibir a Instituto. Mientras tanto, Malcorra aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.

Unión Luna Diale Sarmiento
Noticias relacionadas
Leonardo Madelón perdió casi la mitad del equipo que terminó jugando el Torneo Apertura.

Madelón y el desafío como DT de Unión de vivir reconstruyendo equipos

la adc tomo una decision clave tras la baja de union

La AdC tomó una decisión clave tras la baja de Unión

horas decisivas: la lluvia de dolares que recibiria union por maizon rodriguez

Horas decisivas: la lluvia de dólares que recibiría Unión por Maizon Rodríguez

union, adentro de los playoffs: asi seria su primer cruce

Unión, adentro de los playoffs: así sería su primer cruce

Lo último

La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Último Momento
La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Nueva York: una mujer apuñaló y mató a otra cerca de Times Square y fue abatida por la Policía

Nueva York: una mujer apuñaló y mató a otra cerca de Times Square y fue abatida por la Policía

Ovación
Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Paredes habló del retiro de Messi y puso en duda su futuro en la Selección Argentina

Paredes habló del retiro de Messi y puso en duda su futuro en la Selección Argentina

UTEDYC declaró el alerta en Unión y advirtió posibles medidas ante el atraso en los salarios

UTEDYC declaró el alerta en Unión y advirtió posibles medidas ante el atraso en los salarios

Unión quedó sexto tras la séptima fecha del Clausura y sigue dentro de la pelea

Unión quedó sexto tras la séptima fecha del Clausura y sigue dentro de la pelea

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"