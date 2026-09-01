Unión hizo oficial el grado de lesión de Mauro Luna Diale

Mauro Luna Diale debió ser reemplazado durante el primer tiempo de la goleada ante Sarmiento y los estudios confirmaron su lesión. Será baja en Unión.

Unión recibió una buena noticia en cuanto a la gravedad de la lesión de Mauro Luna Diale, aunque el mediocampista deberá realizar trabajos diferenciados durante los próximos días. El club dio a conocer este martes el parte médico oficial luego de la molestia que obligó al futbolista a dejar la cancha durante el primer tiempo ante Sarmiento de Junín.

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Según informó la institución, Luna Diale presenta una lesión muscular grado 1 de semitendinoso de muslo derecho y ya se encuentra realizando el tratamiento correspondiente bajo la supervisión del cuerpo médico.

Mauro Luna Diale: el jugador presenta lesión muscular grado 1 de semitendinoso de muslo derecho. Permanece con tratamientos kinésicos.

Luna Diale, será baja en Unión para recibir a Instituto

La lesión se produjo durante el primer tiempo del encuentro que Unión terminó goleando 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Luna Diale tuvo que ser reemplazado y en su lugar ingresó Ignacio Malcorra, quien terminó siendo una de las grandes figuras del equipo de Leonardo Madelón, con una asistencia y un gol.

Parte médico



Mauro Luna Diale: el jugador presenta lesión muscular grado 1 de semitendinoso de muslo derecho. Permanece con tratamientos kinésicos. pic.twitter.com/H4q8T8sQtm — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 1, 2026

Ahora, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca la evolución del mediocampista, ya que Unión recibirá a Instituto el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, por la octava fecha. Es casi un hecho que será baja obligada.

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El conjunto cordobés llegará a Santa Fe como líder de la Zona A, por lo que Madelón necesita contar con la mayor cantidad de futbolistas posibles para afrontar uno de los compromisos más exigentes del Clausura.

En principio, la lesión de Luna Diale es de grado 1, por lo que habrá que esperar su evolución durante los próximos entrenamientos más allá que estaría descartado para recibir a Instituto. Mientras tanto, Malcorra aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.