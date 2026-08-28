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Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

UTEDYC cuestionó a la CD de Unión por reducir la cantidad de trabajadores para el partido ante Sarmiento y aseguró que existen varios reclamos.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 12:33hs
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Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Prensa Unión

La relación entre la dirigencia de Unión y los trabajadores que prestan servicios en los eventos del club sumó este viernes un nuevo capítulo, luego de que UTEDYC Seccional Santa Fe emitiera un duro comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por la decisión de reducir la cantidad de empleados convocados para el partido ante Sarmiento.

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Según explicó el gremio, el jueves 27 de agosto realizó un reclamo formal ante las autoridades de la institución por la situación. Posteriormente, el club confirmó que para el encuentro de este viernes serán convocados menos trabajadores comprendidos dentro del convenio.

Para UTEDYC, la decisión no puede analizarse de manera aislada y se suma a una serie de situaciones laborales que ya fueron motivo de reclamo.

El reclamo de UTEDYC contra Unión

En el comunicado, UTEDYC señaló que existe preocupación por el pago de salarios fuera de término, conceptos salariales abonados "en negro" y trabajadores que no estarían debidamente registrados.

El sindicato también destacó especialmente la conducta de los empleados, quienes, según la organización, continúan desarrollando sus tareas con responsabilidad pese a las demoras en el cobro de sus haberes.

Sin embargo, advirtió que la reiteración de estas situaciones provocó un creciente "hartazgo y preocupación" entre los trabajadores.

"No permitirá que se naturalicen incumplimientos"

El gremio remarcó que mantiene su voluntad de diálogo con la institución, aunque aclaró que esa postura no implica aceptar ni convalidar incumplimientos laborales o convencionales.

En uno de los tramos más contundentes del comunicado, UTEDYC sostuvo que "no permitirá que se naturalicen ni se perpetúen incumplimientos" por parte de la Comisión Directiva de Unión, ni que la reducción de trabajadores convocados para los partidos se transforme en una práctica habitual.

La organización sindical aseguró que continuará utilizando el diálogo y las vías institucionales para intentar encontrar una solución al conflicto.

Una advertencia a la dirigencia de Unión

El comunicado incluyó además una fuerte advertencia. UTEDYC señaló que si la continuidad de estas situaciones deriva en una alteración de la paz social, la responsabilidad será exclusivamente de la Comisión Directiva de Unión, en su carácter de empleadora.

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"Los trabajadores cumplen. Los trabajadores sostienen al Club. Los derechos laborales también deben cumplirse", concluyó el sindicato.

De esta manera, la cuestión laboral quedó instalada como un nuevo foco de tensión dentro de Unión. Mientras el equipo se prepara para recibir a Sarmiento por el Torneo Clausura, UTEDYC exige respuestas de la dirigencia y advierte que defenderá cada puesto de trabajo y los derechos de los empleados que representa.

Unión Utedyc Sarmiento
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