Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

El Submarino Amarillo fue contundente ante Alavés y se consolidó en los primeros puestos, mientras que Betis empató y dejó pasar una oportunidad de escalar.

10 de enero 2026 · 18:36hs
La fecha 19 de LaLiga dejó señales claras en la pelea de arriba y en la zona europea. Villarreal impuso jerarquía, ritmo y eficacia para vencer a Alavés y sostener su lugar en el podio, mientras que Real Betis no logró capitalizar su momento y resignó puntos que lo mantienen expectante, pero sin margen de error.

El Submarino golpeó en el momento justo

En el Estadio de la Cerámica, Villarreal construyó una victoria sólida tras un primer tiempo equilibrado. Alavés logró cerrarle los caminos durante varios pasajes, obligando al local a circular sin profundidad, aunque siempre con control territorial y dominio de la posesión.

La diferencia apareció en el complemento. Alberto Moleiro abrió el marcador, Gerard Moreno amplió con su habitual capacidad para atacar el área y Georges Mikautadze sentenció el encuentro cuando el rival ya mostraba desgaste. El descuento de Toni Martínez apenas decoró el resultado.

Con este triunfo, Villarreal alcanzó los 41 puntos en 18 partidos y se mantiene firme en el tercer puesto, a la sombra de Barcelona y Real Madrid. Más allá del marcador, el equipo volvió a mostrar un funcionamiento confiable, equilibrio entre líneas y una eficacia ofensiva que lo sostiene como protagonista del torneo.

Betis dejó pasar su oportunidad

En paralelo, Real Betis no pudo sostener su ambición ante Real Oviedo y debió conformarse con un empate que dejó sensaciones encontradas. El trámite fue cerrado, con escasas situaciones y mucha disputa en el mediocampo durante la primera mitad.

En el complemento llegaron las emociones: Ilyas Chaira adelantó a Oviedo y obligó al conjunto verdiblanco a adelantar líneas, asumir riesgos y modificar su estructura. La reacción llegó sobre el final con el gol de Giovani Lo Celso, aunque sin tiempo para ir por más.

La igualdad dejó a Betis con 29 unidades en 19 fechas, todavía dentro de los puestos de clasificación a competencias europeas, pero con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad clave para acercarse al lote de arriba en una jornada favorable.

Girona respira y se aleja del fondo

En otro de los encuentros destacados, Girona venció 1-0 a Osasuna y sumó su segunda victoria consecutiva. El equipo catalán fue ordenado, eficaz y casi no sufrió en defensa. El único gol llegó tras una acción por banda de Álex Moreno, que asistió a Vladyslav Vanat para la definición.

Osasuna tuvo su ocasión más clara en el complemento con un remate de Rubén García que dio en el travesaño, pero Girona sostuvo la ventaja y dio un paso firme en su objetivo de mantenerse fuera de la zona de descenso.

