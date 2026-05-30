El PSG le ganó por penales al Arsenal y es nuevamente campeón de la Champions League

El PSG de Francia se impuso ante el Arsenal por 4-3 en la definición desde los 12 pasos tras igualar 1-1 en los 120 minutos y volvió a ganar la Champions League.

El PSG (Paris Saint-Germain) de Francia le ganó 4-3 en los penales al Arsenal de Inglaterra tras igualar 1-1 en los 120 minutos y se consagró campeón de la Champions League por segunda ocasión consecutiva.

El Arsenal se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través del alemán Kai Havertz, mientras que en el segundo tiempo el francés Ousmane Dembélé anotó la igualdad de penal. En la definición desde los 12 pasos el equipo inglés erró dos ejecuciones y se quedó con las manos vacías.

El comienzo del partido fue soñado para el Arsenal, ya que a los seis minutos de ventaja se puso en ventaja a través de Havertz, quien tuvo una cuota de fortuna al recibir solo tras un rebote para después picar al vacío y definir con un potentísimo remate.

Este fue el segundo gol para el alemán en una final de Champions League, ya que en el 2021 fue el héroe para el Chelsea en la definición de dicha edición, donde el equipo londinense derrotó 1-0 al Manchester City.

A partir de allí, el Arsenal se replegó en defensa y le entregó la pelota al PSG, que poco a poco comenzó a tener situaciones claras para llegar a la igualdad.

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El equipo francés finalmente pudo llegar al tan ansiado empate a los 20 minutos del segundo tiempo, luego de que el español el español Cristhian Mosquera bajara dentro del área al georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el árbitro cobrara un penal que Dembélé terminó cambiándolo por gol con una potente ejecución cruzada.

A partir de allí el encuentro se emparejó muchísimo, ambos equipos tuvieron alguna que otra situación para quedarse con la victoria, aunque a los dos les faltó efectividad y todo se tuvo que definir en los penales.

La síntesis del partido entre PSG y Arsenal

PSG: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Odegaard; Leandro Trossard, Kai Havertz y Bukayo Saka. DT: Mikel Arteta.

Goles: PT 5' Kai Havertz (A) y ST 20' Ousmane Dembélé (P)

Penales del PSG: convirtieron Goncalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo, y erró Nuno Mendes.

Penales del Arsenal: convirtieron Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, y erraron Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes.

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Jurriën Timber por Cristhian Mosquera y Viktor Gyökeres por Martin Odegaard, 38m. Bradley Barcola por Khvicha Kvaratskhelia (P), Gabriel Martinelli por Leandro Trossard y Noni Madueke por Bukayo Saka (A), 45m. Goncalo Ramos por Ousmane Dembélé (P), Eberechi Eze por Kai Havertz y Martín Zubimendi por Myles Lewis-Skelly (A).__IP__

Cambios en el primer tiempo extra: 5m. Beraldo por Vitinha y Ilya Zabarnyi por Marquinhos (P).

UEFA Champions League

Final

Paris Saint-Germain (Fra) - Arsenal (Ing)

Estadio: Puskas Arena (Hungría)

Árbitro: Daniel Siebert (Ale)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

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