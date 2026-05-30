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Los Pumas 7´s avanzaron a las semifinales de Valladolid

Los Pumas 7's avanzaron a paso firme en el Seven de Valladolid. Lograron dos victorias destacadas en el día: ante Nueva Zelanda y Francia. La penúltima instancia la jugará el domingo ante Sudáfrica.

30 de mayo 2026 · 15:26hs
Los Pumas 7´s avanzaron a las semifinales de Valladolid

Concluyó el segundo día de acción en las finales del Circuito Mundial en Valladolid, y Los Pumas 7´s mantuvieron el invicto y se metieron entre los cuatro mejores del torneo. Primero vencieron a Nueva Zelanda 24-0 y luego a Francia en los cuartos de final por 21-0. Mañana domingo enfrentarán a Sudáfrica, desde las 6:06 horas de la mañana, por un lugar en la final; la otra llave la jugarán Fiji y Australia.

En el primer encuentro del día, para cerrar la fase de grupos, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Nueva Zelanda. Ambos seleccionados ya tenían la plaza a los cuartos de final, pero restaba saber quién lo hacía invicto y como primero de grupo. Los argentinos salieron al ataque desde el minuto cero recuperando la primera salida y con un Luciano González imparable que recibió un golpe de un rival, lo que dejó a los hombres de negro con seis jugadores cuando apenas transcurrían 30 segundos de partido. Esa situación fue bien aprovechada por Marcos Moneta para darle la ventaja a Los Pumas 7´s.

Un minuto más tarde, Luciano González hizo lo propio para estirar el tanteador en favor de argentina. En el complemento, Juan Patricio Batac metió una corrida de toda la cancha para marcar su primera conquista del día. Los argentinos estaban muy firmes en defensa y Nueva Zelanda no podía crear ninguna situación de peligro.

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El control del partido era 100% argentino y tal es así que Pedro de Haro capitalizó un ataque nacional para poner cifras definitivas al partido. Santiago Vera Feld sumó dos conversiones. El tanteador final fue 24-0 y significó la victoria 350 para la dupla Gómez Cora-Gravano en el Circuito Mundial.

Lo que viene para Los Pumas 7's

Por un lugar en las semifinales, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Francia. El partido tuvo de todo con dos mitades muy marcadas. En la primera, el seleccionado nacional fue implacable, manejó los tiempos, no se desesperó, acumuló rivales y atacó cuando tenía que hacerlo. Con mucha autoridad se fue al descanso 21-0. En el complemento, llegaron las imprecisiones en el line y en la defensa, Francia reaccionó, facturó y llevo las cosas a la última jugada. Allí, con un marcador 21-19 a favor de la Argentina, los dirigidos por Santiago Gómez Cora capturaron la salida y festejaron el avance a los cuartos de final de Valladolid.

En los cuartos de final ante Francia, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. No ingresó Gregorio Pérez Pardo. Marcaron los tries Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santino Zangara; mientras que Santiago Vera Feld aportó tres conversiones.

Los Pumas Valladolid Seven
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