Capibaras cayó frente a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario

Dogos XV se quedó con un partidazo y venció 26-25 a Capibaras XV en Rosario. El try sobre la hora le dio la victoria a la visita en el inicio de la fecha 13 del Súper Rugby Américas

En un partidazo, Dogos XV le ganó a Capibaras y ratificó su liderazgo.

En lo que fue un verdadero partidazo , Dogos XV tuvo la última palabra y le ganó 26-25 a Capibaras XV en el Hipódromo de Rosario, por la fecha 13 del Súper Rugby Américas, con un try agónico de Ernesto Giúdice . Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Ghiglione se aseguró la localía en las semifinales. En tanto, en San Isidro, Pampas venció por 30 a 28 a Selknam de Chile.

Dogos XV ratificó este viernes su condición de puntero al vencer por un ajustado 26 a 25 a Capibaras XV, en un encuentro válido por la 13ª fecha del torneo del Súper Rugby Américas que se disputó en Rosario. Una conquista de Ernesto Giúdice en los últimos momentos del compromiso, le permitió a la franquicia cordobesa quedarse con el triunfo y asegurarse la localía para las semifinales y a la final, si accede a esa instancia.

Dogos XV aprovechó las oportunidades que se le plantearon en el inicio del cotejo y con un try de Valentín Cabral y otro de Mateo Soler, convalidados por Nicolás Roger, se puso en ventaja. Capibaras achicó distancias en el marcador mediante la certeza de Juan Bautista Baronio para rematar a los palos y un try de Martín Vaca, que estableció un score parcial 14-10 para los cordobeses al cabo del primer tiempo.

En el inicio del complemento, Franco Rossetto alcanzó una conquista para adelantar a los litoraleños, pero Luciano Avaca respondió rápidamente para devolverle el liderazgo a Dogos. A los 26 minutos del segundo capítulo, Juan Greising Revol fue amonestado y el elenco mediterráneo quedó complicado en un tramo decisivo del partido. Capibaras aprovechó el hombre de más y dio vuelta la historia con tries de Gino Dicapua y Bruno Heit, y pasó al frente cerca del cierre del partido.

image La franquicia cordobesa se impuso por 26 a 25 ante el conjunto litoraleño en un partido disputado en Rosario.

Con el tiempo prácticamente cumplido, Dogos sacó a relucir su jerarquía y con mucha paciencia construyó una gran acción colectiva que Giúdice redondeó al apoyar tras la línea del in-goal. De esta forma, Dogos XV se quedó con una victoria por 26 a 25 en un partido intenso y vibrante.

Pampas superó a Selknam en el CASI

Pampas venció agónicamente a Selknam por 30-28 en un vibrante encuentro disputado en el estadio del Club Atlético de San Isidro. La franquicia con base en Buenos Aires se presentaba tras derrotar por un contundente 59-0 a Cobras Brasil Rugby y asegurar su clasificación a las semifinales del certamen.

El elenco trasandino, por su parte, llegaba luego de caer como visitante ante Capibaras XV por 34-17 en el Paraná Rowing Club. Durante el encuentro se produjo el debut oficial con la camiseta de Pampas de Valentino Reggiardo, medio scrum de Deportiva Francesa e integrante de Los Pumitas.

Síntesis

Capibaras 25- Dogos XV 26

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (c), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Tomás Sigura.

Dogos XV: Nicolás Revol Pitt, Juan Greising Revol y Octavio Filippa; Lautaro Simes y Enzo Ocampo; Augusto Cuginni, Valentín Cabral (c) y Genaro Fissore; Nicolás Viola y Nicolás Rogger; Luciano Avaca, Faustino Sánchez, Facundo Pueyrredón, Agustín Vertiz y Mateo Soler. Entrenador: Diego Ghiglione. Luego ingresaron: Tomás Montilla, Francisco Aguirre, Galo Fernández, Valentín Gonzálvez, Tomás González, Genaro Podestá, Facundo Rodríguez y Ernesto Giúdice.

image En la próxima fecha, Capibaras visitará a Tarucas en la provincia de Tucumán.

Primer tiempo: 20' Penal de Juan Bautista Baronio (C), 23' Try de Valentín Cabral, convertido por Nicolás Roger (D), 28' Try de Mateo Soler, convertido por Nicolás Roger (D), 36' Try de Martín Vaca, convertido por Juan Bautista Baronio (C),

Segundo tiempo: 13’ Try de Franco Rossetto (C), 17’ Try de Luciano Avaca, convertido por Nicolás Roger (D), 29' Try de Gino Dicapua (C), 32' Try de Bruno Heit (C), 40' Try de Ernesto Giúdice (D).

Incidencias: ST 26' Amonestado Juan Greising Revol (D)

Cancha: Hipódromo de Rosario

Árbitro: Pablo De Luca

-Súper Rugby Américas

Capibaras XV 25- Dogos XV 26

Pampas 30- Selknam 28

Sábado 30/5: Cobras vs. Tarucas

Sábado 30/5: Yacaré XV vs. Peñarol

-Posiciones: Dogos 56, Pampas 49, Capibaras 47, Selknam 36, Tarucas 34, Peñarol 29, Yacaré XV 13 y Cobras 10.

-Próxima fecha (14):

Viernes 5/6: Peñarol vs. Pampas

Viernes 5/6: Dogos vs. Yacaré

Viernes 5/6: Tarucas vs. Capibaras

Sábado 6/6: Selknam vs. Cobras