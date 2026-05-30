Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido de casi seis horas y avanzó a octavos de final

El argentino eliminó al español Landaluce y vive un momento soñado en el segundo Grand Slam de la temporada.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 16:21hs
Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido de casi seis horas y avanzó a octavos de final

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce y se metió en los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que viene de ganarle al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se impuso ante Landaluce por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), luego de cinco horas y 58 minutos de juego.

El encuentro fue extremadamente parejo en todo momento, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados.

Pese a todas las adversidades que atravesó a lo largo del encuentro, Cerúndolo pudo mantener mejor el pulso en el súper tie-break del quinto set para terminar quedándose con el triunfo y la clasificación a los octavos de final de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini.

Luego del triunfo, Cerúndolo confesó que “no puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería”.

Derrotas en cinco sets de Francisco Cerúndolo y Comesaña

Más temprano había salido a la cancha su hermano Francisco Cerúndolo (25º), quien sufrió una sorpresiva derrota ante el estadounidense Zachary Svajda.

Svajda, quien ocupa el puesto número 85 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la consistencia con la que jugó en todo momento.

El argentino, por su parte, se mostró molesto y muy incómodo en todo momento. Incluso echó del box a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, en pleno partido.

Pese a la recuperación de Cerúndolo en el tercer y cuarto set, en el parcial definitivo volvieron los errores no forzados del argentino, mientras que Svajda aprovechó la oportunidad de su vida para quedarse con la victoria y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam.

Gracias a este gran actuación en el Grand Slam parisino, Svajda se aseguró el ingreso al top 60 del ranking ATP e incluso podría seguir ascendiendo. Su próximo oponente será el italiano Flavio Cobolli (10º), que más temprano derrotó sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.

Cerúndolo, por su parte, desaprovechó una oportunidad inmejorable en un torneo donde quedaron eliminados todos los candidatos en su parte del cuadro.

Luego fue el turno de Comesaña, quien cayó en un parejísimo encuentro ante Berrettini, que tuvo que batallar durante 5 horas y 13 minutos para llevarse la victoria.

Berrettini, que quiere volver a dar pelea en los torneos de Gran Slam, se impuso por 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-5(13), en un verdadero enfrentamiento para el infarto en el que levantó dos puntos de partido.

Pese a esta dura derrota, Comesaña pudo dejar atrás las muy malas semanas que venía arrastrando y demostró que volvió a su mejor nivel.

Cerúndolo Roland Garros Grand Slam
Noticias relacionadas
ferro gano un duelo de alto voltaje, igualo la serie y estiro la definicion a un quinto juego

Ferro ganó un duelo de alto voltaje, igualó la serie y estiró la definición a un quinto juego

los pumas 7´s avanzaron a las semifinales de valladolid

Los Pumas 7´s avanzaron a las semifinales de Valladolid

pullaro cerro el segundo congreso de dirigentes deportivos en santa fe

Pullaro cerró el segundo congreso de dirigentes deportivos en Santa Fe

Unión le ganó al mejor equipo del fútbol argentino y terminó perdiendo con el campeón.

Nada para reprochar: Unión le ganó al mejor equipo y terminó perdiendo con el campeón

Lo último

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: El equipo siempre jugó a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Último Momento
Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: El equipo siempre jugó a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: El equipo demostró que está vivo

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: Hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

Ovación
Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: Mantenernos en partido era importante

Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: "Mantenernos en partido era importante"

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: El equipo demostró que está vivo

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

Rasmussen destacó la reacción de Colón: No somos ese equipo del primer tiempo

Rasmussen destacó la reacción de Colón: "No somos ese equipo del primer tiempo"

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: Hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!