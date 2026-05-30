Pullaro cerró el segundo congreso de dirigentes deportivos en Santa Fe

Más de 350 dirigentes deportivos de toda la provincia participaron del Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos en La Redonda.

El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los clubes a ser protagonistas del cambio social y destacó la inversión histórica en deporte en Santa Fe. Más de 350 dirigentes deportivos de toda la provincia participaron del Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos en La Redonda.

Con respecto a los próximos Juegos Suramericanos, el gobernador señaló que “el proyecto es mucho más grande que lo estrictamente deportivo; tiene que ver con construir una sociedad con valores positivos y mejorar la convivencia en Santa Fe”.Y remarcó la inversión provincial en infraestructura deportiva y el legado que dejarán.

Este sábado fue el cierre del Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe junto al Consejo Provincial del Deporte (Coprode), que reunió en La Redonda a más de 350 dirigentes de clubes, asociaciones y federaciones provenientes de distintos departamentos santafesinos. Durante el encuentro, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la decisión de consolidar al deporte como una política pública estratégica y destacó el papel que cumplen las instituciones deportivas en la construcción de una sociedad más integrada, solidaria y segura.

“Nos parece muy importante esta actividad porque está enmarcada en una política estructural del Gobierno de la Provincia, que es trabajar todos los días con instituciones intermedias, con clubes, asociaciones y federaciones para poder inculcar los mejores valores que hay en la sociedad, que son los valores del deporte”, sostuvo el mandatario ante los dirigentes.

Pullaro vinculó el fortalecimiento de los clubes con el proceso de transformación que atraviesa la provincia y aseguró que las políticas de seguridad deben complementarse con acciones de inclusión y contención social. “Para combatir la violencia y el narcotráfico no solo necesitábamos herramientas tecnológicas, judiciales o una policía cada vez más preparada; además necesitábamos una capilaridad que llegue a cada niño, niña y adolescente de la provincia para que pueda participar de prácticas deportivas y formarse en los valores más positivos que tiene una sociedad”, señaló.

El legado de los Juegos Suramericanos

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento deportivo más importante que albergará la provincia y uno de los mayores de América Latina.

Pullaro recordó que la competencia reunirá atletas de todo el continente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y destacó el impacto que tendrá la infraestructura que actualmente se encuentra en ejecución.

“Nos animamos a llevar adelante el evento más grande que va a haber en América Latina. Estamos haciendo estadios, estadios multipropósito, acondicionando clubes y aportando muchísimo a la infraestructura deportiva”, aseguró.

Sin embargo, remarcó que el principal beneficio de los Juegos no será únicamente deportivo. “Lo que va a quedar es el legado. No solo la competencia deportiva, sino la inspiración que van a tener miles de niños, niñas y adolescentes para volcarse a diferentes disciplinas deportivas y encontrar nuevos espacios para desarrollarse”, expresó.

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En ese sentido, señaló que la inversión provincial responde a una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer valores y mejorar la convivencia social. “El proyecto tiene que ver con construir una sociedad con valores distintos, con los valores de la solidaridad, del trabajo en equipo, del esfuerzo y de la disciplina. Si logramos infundir esos valores de punta a punta en la provincia, vamos a poder construir una sociedad mejor”, afirmó.

Asimismo, convocó a los dirigentes deportivos a asumir un papel activo en esa transformación. “Desde el club más pequeño hasta el más grande son protagonistas del cambio que está viviendo nuestra provincia. Cada inversión que hace el Estado, desde un aporte a una institución hasta la infraestructura de los Juegos Suramericanos, tiene una estrategia muy clara: mejorar la realidad y la convivencia en Santa Fe”, sostuvo.

Formación para fortalecer a los clubes

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, valoró la masiva participación de dirigentes y destacó el rol de la capacitación para fortalecer el funcionamiento de las instituciones deportivas. “La verdad que nos pusimos muy contentos cuando vimos el enorme interés que generó este segundo congreso. La capacitación y la formación son herramientas fundamentales para que nuestros niños, niñas, adolescentes y también las personas mayores puedan disfrutar del deporte”, expresó.

Del cierre del congreso participaron también el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti; los miembro del Coprode, Carlos Lanzaro y Fabián Bochatay; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; además de representantes de federaciones, asociaciones y clubes de toda la provincia.