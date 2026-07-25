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Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

Los rumores se potenciaron luego de una visita reciente del presidente y la bailarina a la embajada de los Estados Unidos en Argentina

25 de julio 2026 · 12:30hs
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Milei anunció la separación en abril de 2024.

Milei anunció la separación en abril de 2024.

Cuando parecía que el principal tema de su agenda era el viaje a Brasil, el presidente Javier Milei apareció en el primer plano mediático por su relación con Fátima Florez. El periodista Ángel de Brito afirmó este viernes que la pareja se reconcilió hace varios meses y mantuvo varios encuentros durante ese período.

El anuncio del conductor de "LAM" hizo mucho ruido por el antecedente de una actividad a la que ambos asistieron recientemente. A principios de mes, ambos protagonistas asistieron a la celebración de la independencia de Estados Unidos y la bailarina tuvo un rol fundamental en el evento.

El jefe del Estado argentino se separó de la conductora Yuyito González hace poco más de un año. Después de aquella ruptura, parece que retomó el vínculo con la bailarina e imitadora, su pareja anterior.

¿Qué se sabe de la relación de Javier Milei y Fátima Florez?

Según explicó De Brito, el líder de La Libertad Avanza (LLA) y la humorista empezaron a verse tras el noviazgo que concluyó en abril de 2024. "Están reconciliados. Me lo van a negar, sobre todo una de las partes", manifestó.

El periodista sostuvo que la relación se reanudó hace seis meses. Al respecto, precisó: "Tuvieron encuentros, no sé de qué tipo, en la casa de Olivos".

El conductor aseguró que Florez fue "varios fines de semana" a la quinta presidencial, al norte de la ciudad de Buenos Aires. "Evidentemente, desde el verano volvieron", acotó.

El presentador televisivo sostuvo que "la relación volvió a tomar su rumbo" y se mostró convencido de que Milei ya no está solo. En este sentido, manifestó: "Tenemos primera dama, señores".

El reencuentro público de Milei y Fátima Florez

El presidente y la bailarina se cruzaron el martes 30 de junio, cuando la Embajada de Estados Unidos organizó el festejo del 250° aniversario de la declaración de independencia. Fue la primera vez que un mandatario argentino asistió a la celebración del país norteamericano.

Fátima no fue una invitada más al encuentro en el Palacio Bosch. En esa oportunidad imitó a Liza Minnelli e interpretó "New York, New York".

El economista fue uno de los espectadores que disfrutó del espectáculo y fue más allá de los aplausos. Después de la presentación, se acercó a hablar con la imitadora y la felicitó por su labor.

Florez reiteró entonces que mantiene una buena relación con Milei y recordó que el presidente también había ido a verla al teatro el último verano. Después de este último evento, los rumores de reconciliación se multiplicaron.

Milei Fátima Florez Pareja Quinta de Olivos
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