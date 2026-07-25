Las Panteras cayeron con Colombia y se cruzan con Brasil en semifinales

Argentina no pudo en un partido muy parejo que arrancó mejor para el equipo cafetero, luego se levantaron Las Panteras, pero no alcanzó y perdieron 3-1 en la Copa Sudamericana en Lima

Argentina enfrentó a Colombia para definir el grupo en la Copa Sudamericana de Lima, luego de no pasarla tan bien ante Venezuela ayer, y no pudo desplegar su juego en la derrota 3-1 (25-11, 27-25, 21-25 y 28-26). Este sábado jugará la semifinal contra Brasil, desde las 20:45 horas, en un partido que se esperaba recién en la final del domingo, pero Colombia cambió los planes.

En la tercera presentación de Las Panteras por la Copa Sudamericana, Argentina cayó ante Colombia por 3-1 con parciales de 11-25, 25-27, 25-21, 28-26. Próxima presentación en semifinal ante Brasil, el sábado 25: horario a confirmar

En el primer set, el equipo argentino se mostró muy irregular y no logró cerrar sus acciones de juego. Por su parte, Colombia hizo diferencia con mayor efectividad desde el ataque y selló el primer set por 25-11.

En el segundo, el conjunto colombiano sostuvo su nivel y dominó las acciones con una ventaja de siete puntos. A pesar de eso, Argentina reaccionó y logró achicar la diferencia a la mitad del parcial para ponerse 16-15. Herrera fue clave para marcar la distancia, aportando tanto en el ataque como en el bloqueo. De allí en adelante, se jugó un punto a punto muy parejo, hasta que Colombia cerró nuevamente el set en 27-25.

Las Panteras cayeron frente a Colombia por 3 a 1 y ahora jugarán semifinales con Brasil en Lima.

En el tercer capítulo, a diferencia de los sets anteriores, ingresó Bulaich en lugar de Fortuna. Con ella en cancha, Argentina consiguió una ventaja inicial de 8-4, aunque Colombia no tardó en igualar las acciones. Pese al intento, el conjunto nacional reforzó su juego de la mano de Pérez y Herrera, mientras que un bloqueo de Bulaich le dió a la Selección el tan ansiado set por 25-21.

En el cuarto set se mantuvo una absoluta paridad, con ambos equipos luchando punto a punto hasta igualar el marcador en 16. Por su parte, Cugno se hizo presente en la red y le dio una ventaja de 18-16 al conjunto nacional. Aunque Argentina sostuvo la diferencia, en el cierre Colombia ajustó la defensa, mejoró el ataque y cerró el set en 28-26. Máxima anotadora Bianca Cugno, con 19 puntos.

Titulares: Mayer (1), Farriol (5), Bertolino (5), Fortuna (4), Cugno (19), Herrera (16), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (15), Pérez (4), Detzel, Tosi, Caballero, García.