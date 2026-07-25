Argentina enfrentó a Colombia para definir el grupo en la Copa Sudamericana de Lima, luego de no pasarla tan bien ante Venezuela ayer, y no pudo desplegar su juego en la derrota 3-1 (25-11, 27-25, 21-25 y 28-26). Este sábado jugará la semifinal contra Brasil, desde las 20:45 horas, en un partido que se esperaba recién en la final del domingo, pero Colombia cambió los planes.
Las Panteras cayeron con Colombia y se cruzan con Brasil en semifinales
Argentina no pudo en un partido muy parejo que arrancó mejor para el equipo cafetero, luego se levantaron Las Panteras, pero no alcanzó y perdieron 3-1 en la Copa Sudamericana en Lima
Por Ovación
Las Panteras cayeron ante Colombia en Perú
En la tercera presentación de Las Panteras por la Copa Sudamericana, Argentina cayó ante Colombia por 3-1 con parciales de 11-25, 25-27, 25-21, 28-26. Próxima presentación en semifinal ante Brasil, el sábado 25: horario a confirmar
En el primer set, el equipo argentino se mostró muy irregular y no logró cerrar sus acciones de juego. Por su parte, Colombia hizo diferencia con mayor efectividad desde el ataque y selló el primer set por 25-11.
En el segundo, el conjunto colombiano sostuvo su nivel y dominó las acciones con una ventaja de siete puntos. A pesar de eso, Argentina reaccionó y logró achicar la diferencia a la mitad del parcial para ponerse 16-15. Herrera fue clave para marcar la distancia, aportando tanto en el ataque como en el bloqueo. De allí en adelante, se jugó un punto a punto muy parejo, hasta que Colombia cerró nuevamente el set en 27-25.
En el tercer capítulo, a diferencia de los sets anteriores, ingresó Bulaich en lugar de Fortuna. Con ella en cancha, Argentina consiguió una ventaja inicial de 8-4, aunque Colombia no tardó en igualar las acciones. Pese al intento, el conjunto nacional reforzó su juego de la mano de Pérez y Herrera, mientras que un bloqueo de Bulaich le dió a la Selección el tan ansiado set por 25-21.
En el cuarto set se mantuvo una absoluta paridad, con ambos equipos luchando punto a punto hasta igualar el marcador en 16. Por su parte, Cugno se hizo presente en la red y le dio una ventaja de 18-16 al conjunto nacional. Aunque Argentina sostuvo la diferencia, en el cierre Colombia ajustó la defensa, mejoró el ataque y cerró el set en 28-26. Máxima anotadora Bianca Cugno, con 19 puntos.
Titulares: Mayer (1), Farriol (5), Bertolino (5), Fortuna (4), Cugno (19), Herrera (16), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (15), Pérez (4), Detzel, Tosi, Caballero, García.