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Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

El hecho se registró este miércoles por la noche. No hubo personas heridas, aunque la vivienda sufrió varios impactos de bala. Ocurrió a pocos metros de donde, en la tarde del martes, fue asesinado Leandro Fuentes, en un crimen que anticipó UNO Santa Fe

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de julio 2026 · 09:06hs
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Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Este miércoles por la noche, alrededor de las 20.35, oficiales de la Policía de Santa Fe acudieron a una vivienda ubicada sobre calle O'Higgins al 3400, en el barrio Centenario, tras un alerta por detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 47 años, quien relató que se encontraba en su domicilio cuando escuchó los disparos. Al salir, observó que la vivienda lindera, propiedad de su hijo, presentaba varios impactos de bala.

El damnificado es un hombre de 31 años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del ataque y, por lo tanto, no sufrió heridas.

El antecedente

De acuerdo con el testimonio recabado por la Policía, durante las primeras horas del mismo miércoles ya se habían registrado disparos contra esa misma vivienda, lo que motivó la intervención de efectivos de la Subcomisaría 1ª y del Comando Radioeléctrico, además del trabajo de los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI), que ya actuaban en la zona por el homicidio ocurrido al mediodía, a pocas cuadras del lugar.

Durante la inspección ocular, los peritos del área Científica de la PDI secuestraron once vainas servidasuna de calibre 9 milímetros y diez de calibre .22—, además de dos cartuchos intactos, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Investigación en marcha

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención a la fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La funcionaria judicial ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos a cargo de los especialistas de la PDI.

En esta etapa de la investigación, la causa fue calificada provisoriamente como daño calificado y abuso de arma de fuego.

• LEER MÁS: Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

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