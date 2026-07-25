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Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

El argentino no logró pasar a la Q2 y quedó un puesto por debajo de su compañero, Pierre Gasly. Lews Hamilton y Charles Leclerc siguieron al piloto de McLaren

25 de julio 2026 · 12:25hs
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Franco Colapinto finalizó 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Franco Colapinto finalizó 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Franco Colapinto realizó una correcta clasificación y saldrá en el 13° lugar en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la 11° fecha de la temporada. Por otro lado, Gasly largará en la 12° posición.

Colapinto finalizó 13° en la clasificación

Al igual que todos los pilotos, Franco salió a la pista con neumáticos blandos. En su primer intento, el argentino marcó 1:20.261, se ubicó 6° y superó a Gasly por casi tres décimas.

Con el pasar de los minutos, el circuito fue mejorando y Colapinto tuvo que realizar su último intento con riesgo de quedarse afuera de Q2. Sin problemas, consiguió un 1:19.771 que lo hizo pasar cómodo a la segunda etapa de la Qualy.

Ya en la Q2, Franco realizó su primer intento que fue casi idéntico al de Gasly. Logró un 1:20.266. Luego, en su última vuelta cronometrada para intentar pasar a Q3, consiguió su mejor tiempo de la sesión (1:19.027), pero no logró meterse en la última ronda.

Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position. El británico fue el más rápido en Q3 y superó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrarri, que saldrán 2° y 3° respectivamente. Kimi Antonelli largará 4° y George Russell 7°.

De igual forma, Franco completa una buena jornada, donde tuvo su primera práctica luego del golpe inesperado este viernes en el segundo turno. El objetivo claro de este domingo será entrar a los puntos y sumar por tercera vez consecutiva y por séptima vez en la temporada.

La carrera comenzará a las 10:00 (hora Argentina). Un buen rendimiento será clave para Franco, ya que se espera que en los próximos días Alpine anuncie la continuidad o no del argentino en la escudería francesa.

Colapinto Hungría Lando Norris
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