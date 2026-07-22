Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Sucedió este miércoles por la tarde cuando Leandro Fuentes, de 29 años, conducía su auto acompañado por un amigo en la esquina de Bolívar y Vera Mujica. Perdió el control del vehículo tras recibir disparos y murió en el Hospital Cullen. Se investiga si el ataque estuvo dirigido contra él, su acompañante o si ambos quedaron en medio de un enfrentamiento entre terceros.

Este miércoles por la tarde, en la esquina de Bolívar y Vera Mujica del barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe, el conductor de un Suzuki Fun que circulaba junto a un acompañante fue baleado, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra otros automóviles estacionados en la zona.

Las detonaciones de los disparos alertaron a los vecinos de la zona, quienes al acercarse al vehículo encontraron al conductor inmóvil en el asiento. Ante la gravedad de la situación, una vecina decidió trasladarlo en su automóvil particular hasta el Hospital José María Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Pese al esfuerzo de los profesionales médicos, el hombre falleció durante la operación en el quirófano central del nosocomio.

La víctima fue identificada como Leandro Fuentes, de 29 años. Los investigadores intentan determinar si los disparos estaban dirigidos contra él, contra su allegado o si ambos quedaron atrapados en medio de una balacera entre terceros.

Presencia policial

Los primeros en arribar al lugar fueron oficiales de la Subcomisaría 1° de barrio Centenario y del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe, quienes preservaron la escena del crimen y comenzaron con las primeras actuaciones.

Los agentes dialogaron con vecinos del sector y con el acompañante de Fuentes. En el primer tramo de la investigación surgió que ambos hombres habían salido de un gimnasio de la zona cuando se produjo una intensa balacera en la esquina de Bolívar y Vera Mujica.

Uno de los proyectiles impactó en la zona torácica de Fuentes, provocándole heridas de gravedad que finalmente derivaron en su fallecimiento.

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Testigos e imágenes

Luego llegaron al lugar pesquisas de la División Homicidios y agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes correspondientes.

Los investigadores buscaron testimonios entre los vecinos del barrio Centenario y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de obtener imágenes que permitan reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

Investigación

La novedad fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, quienes informaron lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de testigos, el análisis de las cámaras de seguridad disponibles en la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que estuvieron a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio. Además, por disposición fiscal, el cuerpo de Leandro Fuentes fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la correspondiente necropsia.