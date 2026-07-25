Sin cambios en la punta del torneo Apertura José Luis Burtovoy

La Perla venció a Colón y Colón de San Justo a Newell´s, en los dos adelantos de la fecha 19 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que los tiene como líderes

La Perla del Oeste derrotó a Colón y se mantiene como uno de los punteros del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

La Perla del Oeste y Colón de San Justo continúan compartiendo la cima del Torneo Apertura de Primera A tras haberse disputado los dos adelantos válidos por la decimonovena fecha . El equipo de Andrés Formento se impuso a Colón de Santa Fe en Recreo, mientras que el Conquistador venció en calidad de visitante a Newell´s en barrio Roma, entidad que procedió a dejar inaugurada oficialmente la iluminación de su cancha de Mendoza al 4.000, el imponente Miguel Franconieri. En la presente jornada de sábado, desde las 15.30, se completará la programación con nueve partidos.

La recta final del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de la Liga Santafesina entró en sus capítulos claves. Con la competencia ingresando en sus últimas fechas y la lucha por el título cada vez más apasionante, los dos equipos que actualmente continúan compartiendo el liderazgo tuvieron acción anticipada el viernes por la noche, en el contexto de la fecha 19 del certamen José Luis Burtovoy.

En el estadio de barrio El Jardín, La Perla del Oeste se impuso a Colón de Santa Fe por 1 a 0 bajo el arbitraje de Juan Bonnin. El elenco conducido por Andrés Formento se topó con un gran equipo como el Sabalero que le jugó de igual a igual, pero el azulgrana ratificó su gran presente y logró continuar en lo más alto de la clasificación, a pesar de que el único gol del encuentro lo consiguió el ingresado Kuki Márquez a los 48 minutos del complemento, es decir, cuando el cotejo prácticamente estaba finalizado.

En Recreo Sur, Colón de Santa Fe le dio una gran batalla a La Perla pero se fue vencido por la mínima diferencia. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

El líder de Recreo enfrentó a un rival que siempre representa una exigencia de importancia, cosa que demostró con creces, y que no pudo dar el golpe en territorio visitante. En el caso de La Perla, la victoria, aunque sea lograda con un gol ya en tiempo de descuento, ya que el árbitro había dado seis minutos, tuvo un valor especial en un tramo de la competencia, en la que no se dar margen a perder ningún punto, ya que está en juego el campeonato.

Por su parte, en el Miguel Franconieri de Mendoza al 4.000, que tuvo la inauguración de la nueva iluminación, tras un partidazo Colón de San Justo le ganó a Newell’s Old Boys 3 a 2 bajo el correcto arbitraje de Joaquín Urbani. Los goles para el cuadro que dirige Prono llegaron a través de Tobías Molina y Brian Rego, mientras que para los de Chiementín convirtieron Maximiliano Osurak en dos oportunidades y Francisco Ortega.

En un verdadero partidazo, el Rojo golpeó primero con el penal convertido por Osurak. Newell’s reaccionó rápido y empató por intermedio de Brian Rego. El complemento comenzó cuesta arriba para el elenco de San Justo con el 2 a 1 para el local, pero el equipo de Mauricio Chiementín volvió a demostrar de qué está hecho. En apenas tres minutos, Fran Ortega igualó el encuentro y Maxi Osurak volvió a aparecer para marcar el 3 a 2 definitivo y desatar el festejo rojiblanco en Santa Fe.

Colón de San Justo pisó fuerte en barrio Roma, derrotó a Newell´s y es otro de los líderes del torneo. foto gentileza Colón and Roll.

Un campeonato que está al rojo vivo

El próximo fin de semana, Colón de San Justo recibirá a Cosmos en el Mercedes Alesso de Bieler por la penúltima fecha del Apertura, mientras que La Perla del Oeste visitará a Sanjustino en otro partido clave en la definición del campeonato. En la presente jornada de sábado se completará la fecha 19 con nuevo encuentros en los diversos escenarios de la toda la zona.

Desde las 15.30 se medirán: Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe (Carlos Céspedes), Nobleza con Juventud Unida (Nicolás Mottier), Universidad con La Salle Jobson (Ariel Correa), Gimnasia y Esgrima con Unión (Miguel Mesquida), Academia Cabrera con Nacional (Lucas Muga), Ateneo Inmaculada con Náutico El Quillá (Gastón Freyre), Ciclón Racing con Sanjustino (Maximiliano Moya), Las Flores II con Cosmos (Ángel Cristoforato) e Independiente con Deportivo Santa Rosa (Rubén Fernández).

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: Colón de San Justo y La Perla del Oeste 46; Sanjustino 41; Sportivo Guadalupe 36, La Salle Jobson 30; Juventud Unida 28, Colón 27, Ciclón Racing 26, Cosmos y Náutico El Quillá 24, Unión y Ateneo Inmaculada 21; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera, Universidad del Litoral, Independiente y Las Flores 19; Newell´s, Nacional y Ciclón Norte 18; Nobleza 17 y Deportivo Santa Rosa 8.

Newell´s realizó la inauguración oficial de la nueva iluminación del estadio Miguel Franconieri. foto gentileza Colón and Roll.

Síntesis

La Perla 1- Colón de Santa Fe 0

La Perla: Lisandro Aragni, Nahuel Mar, Rabel Orta, Nahuel Medina, Julio Ocampo, Natanael Acosta, Lucas Ojeda, Mauro Romero, Tiziano Miranda, Germán Mayenfisch y Agustín Vega. DT: Andrés Formento. Suplentes: Juan Mendoza, Eric Wenk, Facundo Casas, Fernando Márquez, Arián García y Jonatan Vázquez.

Colón: Gianluca Valdiviezo, Emiliano Lenci, Adrián Bernigand, Santiago García, Bruno Venencia, Juan Gosso, Thiago Fusco, Máximo Johnston, Iván Ojeda, Román Fola y Abel Galban. DT: Fernando Nogara. Suplentes: Rafael Canoves, Mateo Giorza, Mateo Labollita, Leandro Milla, Ignacio Sinturions y José Santini.

Gol: St: 48´Fernando Márquez (LP).

Cambios: Casas x Vega; Kuki Márquez x Miranda y García por Ojeda (LP); Milla x Fusco, Santini x Johnston, Labollita x Bernigand y Sinturión x Galban (C).

Amonestados: Santiago García, Emiliano Lenci, Román Fola e Iván Ojeda (C).

Expulsado: Germán Oliva PF (LP)

Cancha: La Perla

Árbitro: Juan Bonnin

Fuente: Julián Monzón